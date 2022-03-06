Украинская IT-компания Terrasoft прекращает работу в россии и беларуси, а также перечислила 2 млн грн для ВСУ

Компания Terrasoft сообщила, что она прекращает работу с клиентами и партнёрами в России и Беларуси. Это стало следствием военного вторжения в Украину.

«Terrasoft полностью выходит из рынков россии и беларуси — мы прекращаем работу с клиентами и партнерами в этих регионах. Мы уходим с рынков россии и белоруссии навсегда», — говорится в заявлении.

Таким образом, даже после прекращения военных действий Terrasoft не планирует возвращаться на рынки россии и белоруссии.

В Terrasoft также рассказали, что с первого дня войны компания ведёт активную деятельность относительно помощи волонтёрским организациям. Также компания уже перечислила 2 млн грн на счёт НБУ для поддержки Вооруженных Сил Украины.

Вместе с тем Terrasoft предоставляет свой продукт для координации работы с беженцами, обработки обращений и организации учета ресурсов. Также компания продолжает расширять количество правительственных организаций, которым она помогает.

«Все силы команды Terrasoft последние 8 дней были объединены вокруг двух целей — помощь Украине в победе над безжалостным и циничным агрессором и обеспечение безопасности наших сотрудников и их родных», — заверили в компании.

В частности, 520 сотрудников Terrasoft и членов их семей были перемещены из Киева и размещены в западной части Украины и соседних странах Евросоюза.