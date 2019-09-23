Украинские экостартапы Carbominer и EcoTyre отправятся в Амстердам на крупнейший в мире конкурс «зеленых» технологий ClimateLaunchpad

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На прошедших выходных, 21 сентября 2019 года, в Ивано-Франковске определили стартапы, которые будут представлять Украину в суперфинале крупнейшего в мире конкурсе «зеленых» технологий «ClimateLaunchpad» в Амстердаме.

«Carbominer» и «EcoTyre» занимаются соответственно экоизвлечением углекислого газа и переработкой шин с помощью электромагнитного поля.

«Все мы знаем, что нашей планете необходима забота и ответственное отношение к ней. В то же время в мире есть много экологических проблем, требующих скорейшего разрешения. Именно поэтому Министерство образования и науки Украины активно поддерживает «зеленые» инициативы, которые помогут улучшить экологию», — отметила гендиректор директората инноваций и трансфера технологии Дарья Чайка.

Она также отметила, что участие в конкурсе такого масштаба — это возможность приобщиться к международному «зеленому» сообществу, познакомиться с будущими инвесторами и найти бизнес-партнеров.

Так, победителями украинского отбора стали следующие проекты:

1 место — Carbominer, технология извлечения углекислого газа для крупных пользователей (например, теплицы для цветов);

— Carbominer, технология извлечения углекислого газа для крупных пользователей (например, теплицы для цветов); 2 место — EcoTyre, метод переработки шин, основанный на использовании электромагнитного поля;

— EcoTyre, метод переработки шин, основанный на использовании электромагнитного поля; 3 место — Atmosphere, система прогнозирования и анализа погоды с помощью искусственного интеллекта.

Всего в Украине в национальный финал соревнований «зеленых» бизнес-идей «ClimateLaunchpad» вышло 10 команд.

В Нидерландах украинские команды, занявшие 1 и 2 места, будут соревноваться с участниками из 53 стран мира. Призами станет денежное вознаграждение (10 тыс. и 5 тыс. евро за 1, 2 места соответственно) и участие в программе Climate-KIC.

Источник: Министерство образования и науки Украины