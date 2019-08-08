Украинские школьники завоевали четыре медали на Международной олимпиаде по информатике (IOI 2019)

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Сегодня в Баку завершилась конкурсная программа 31-й Международной олимпиады по информатике (International Olympiad in Informatics, IOI). Украинская команда, состоящая из учащихся кременчугского лицея «Полит», завоевала 4 медали: Назарий Деньга (11 класс) взял золото, София Мельник (10 класс) и Андрей Куц (11 класс) — серебро, Максим Зуб (10 класс) — бронзу.

Чтобы пробиться на IOI, коллектив сначала прошел отбор на национальном уровне. Тренером команды выступил заслуженный учитель Украины Валентин Мельник.

Олимпиада проходит на протяжении двух дней, при этом ежедневно участники решают три алгоритмические задачи за пять часов. Запрещается использовать учебную литературу или общаться между собой. Обычно, задачи решаются с помощью написания соответствующих программ на C, C++ и Pascal.

По итогам тестов баллы каждого участника суммируются и составляется общий рейтинг. Медалями награждают не более половины участников, распределение «золото : серебро : бронза : без медали» примерно равно соотношению 1:2:3:6. В этом году для получения золота, нужно было попасть в топ-28 списка.

Интересно, что в прошлом году украинская команда взяла идентичный набор медалей: золото, два серебра и бронзу. Следующая IOI пройдет в Сингапуре.

Источник: IOI, AIN.UA