«Украинский киберальянс» запустил для украинцев бесплатный VPN-сервис на основе OpenVPN

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Участники организации «Украинский киберальянс» запустили бесплатный VPN-сервис на основе клиента OpenVPN. Сервис работает только для пользователей из Украины (список сетей), а чтобы им воспользоваться, достаточно скачать официальный клиент OpenVPN (Android и iOS) и файл с настройками подключения (ссылка).

По словам представителей организации, этот сервис они подготовили в ответ на попытки ввести в Украине государственную цензуру и контролировать интернет.

«Весь софт — стандартный, мы просто подняли серверы в Польше и Канаде, и предлагаем ими пользоваться всем желающим», — объяснил сооснователь организации, известный под ником Шон Таунсенд.

Он заверил, что серверы выдержат нагрузку в несколько тысяч пользователей, но если мощности не хватит, то «Украинский киберальянс» добавит в систему дополнительные сервера.

Напомним, что «Украинский киберальянс» — это общественная организация, которая объединяет украинских хактивистов. Она образовалась в 2015 году, когда объединились группы киберактивистов FalconsFlame, Trinity и Ruh8 для противодействия российской агрессии в сфере кибербезопасности.

Источник: AIN.UA, Украинский киберальянс