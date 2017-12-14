Украинский лоукостер SkyUp начнет летать с апреля 2018 года на Boeing 737-800 NG (чартеры, регулярные внутренние и международные рейсы)

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Еще вчера глава Мининфраструктуры Владимир Омелян, в очередной раз заверяя украинцев, что Ryanair вот-вот начнет летать из Украины, анонсировал создание в Украине национального лоукостера SkyUp. Сегодня должна состояться официальная презентация SkyUp, но уже сейчас понятно, что анонс будет, как принято говорить в таких случаях, бумажным. Некоторые ресурсы уже получили от SkyUp пресс-релиз с подробностями. В нем говорится, что авиакомпания начнет выполнять рейсы только в апреле 2018 года.

В первый год SkyUp планирует выполнение международных чартерных рейсов, а также открытие регулярных внутренних и международных рейсов.

Чартеры будут выполняться из Киева, Харькова, Львова, Одессы и других городов Украины по 16 направлениям – Анталия, Бодрум, Даламан, Шарм-эль-Шейх, Хургада, Тиват, Барселона, Пальма-де-Майорка, Тенерифе, Аликанте, Тирана, Римини, Бургас, Варна, Ларнака, Дубай.

Внутренние рейсы будут запущены в конце мая – начале июня и на первом этапе будут выполняться из Одессы в Киев, Харьков и Львов.

Международные регулярные рейсы в 2018 году планируется выполнять из Киева в Барселону, Дубай и Ларнаку (третий по величине город на Кипре).

В SkyUp отмечают, что стоимость полета будет формироваться по лоу-кост модели без багажа и дополнительных услуг. Она будет зависеть от направления и времени приобретения билетов. В качестве примера приводят маршрут Киев-Одесса, где билет будет стоить от 499 грн в одну сторону. К сожалению, других подробностей касательно цен пока нет.

На сегодняшний день парк авиакомпании SkyUp состоит из трех лайнеров Boeing 737-800 NG на 189 кресел 2001, 2002 и 2011 годов выпуска. В 2018 году парк пополнится еще одним бортом, в 2019 количество самолетов доведут до 6, в 2020 – до 8, 2021 – до 10, 2022 – до 12 штук. В планах также закупка самолетов Boeing 737MAX.

За неполный 2018 год компания планирует предоставить услуги 650 тыс. пассажиров.

Источник: Interfax