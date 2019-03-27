Украинский облачный сервис FEX.NET запустил новую версию платформы, в которой изменил подход к хранению данных и «убил» старые ссылки на файлы

Украинский облачный сервис FEX.NET представил новую версию своей платформы FEX.NET 2.0, которая заметно меняет подход к хранению и работе с файлами. В частности, сервис отказался от объектов, файлы и папки сделаны приватными по умолчанию, а пользователи теперь могут делиться только выбранными файлами и папками по ссылке и т.д.

Если подробнее, то в новой версии сайта больше нет «объектов», хранилище состоит только из файлов и папок. Пользователь может создавать папки в любом месте хранилища, как в корневом разделе, так и в любой другой папке. Хранилище файлов пользователя теперь полностью приватное. Для того, чтобы сделать файл или папку доступным публично, необходимо нажать кнопку «Поделиться файлом». Тогда для выбранного файла или папки будет создана ссылка, по которой файл или папка со всем ее содержимим будет доступна для публичного просмотра.

Работа ссылок для передачи файлов также полностью изменилась. В новой версии ссылки состоят из букв и цифр и имеют небольшое количество символов (…/abcd123). Эти ссылки генерируются только по нажатию соответствующей кнопки: «Скопировать ссылку» или «Поделиться файлом». При этом ссылки, скопированные из адресной строки сайта, больше не ведут на файлы или папки — этот механизм отсутствует в новой версии сайта. Все ссылки старого образца (…/123456789012) не будут активными и не смогут быть открыты или просмотрены на тестовой версии.

Новая версия все также поддерживает возможность поделиться файлами без регистрации или входа в систему. Для этого нужно перейти на страничку fex.net/a или нажать на кнопку «Передать файлы» на титульной странице fex.net. Подход к работе с быстрой передачей файлов изменился и теперь ссылка на временную папку создается только после того как файлы будут загружены.

Разработчики FEX.NET 2.0 отметили, что новый подход к хранению файлов позволит усовершенствовать обмен и просмотр данных, а также даст больше возможностей по добавлению новых функций, о которых уже давно просят пользователи сервиса. При переходе на новую версию, все файлы пользователей были сохранены и перенесены на новую версию. Любые неисправности и недочеты обещают устранять командой разработки в максимально короткие сроки.

Напомним, что в конце прошлого года сервис FEX.NET преодолел отметку в 1 млрд загруженных файлов.

Источник: FEX.NET