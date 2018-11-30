Украинский облачный сервис FEX.NET преодолел отметку в 1 млрд загруженных файлов

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Украинский сервис облачного хранения и передачи данных FEX.NET сообщил о преодолении отметки в 1 млрд загруженных пользователями файлов. Информация об этом появилась в официальном facebook-аккаунте сервиса.

Любой пользователь может самостоятельно убедиться в этом факте, просто посетив главную страницу сервиса с соответствующим счетчиком. Напомним, что облачный сервис поддерживает работу на платформах Windows, MacOS, Smart TV, Android и iOS, а также через веббраузеры.

«Это новая высота для проекта… это доказательство того, что проект нужен пользователям и что он находится на правильном пути… это понимание, что мы помогли уже очень большому количеству пользователей… И мы не собираемся останавливаться на достигнутом! Уже в ближайшее время вы увидите FEX.NET в обновленном интерфейсе, новые приложения, реализацию многих желаний пользователей…» — отметили представители сервиса.

Ранее мы сообщали, что в середине текущего года FEX.NET привлек 100 тысяч платных подписчиков, а также представил новые тарифы на 10 ГБ и 100 ГБ облачного пространства.

Также в этом году было запущено приложение FON Radio для прослушивания онлайн-радио, а приложение FexID для онлайн-воспроизведения контента из хранилища FEX.NET стало доступен владельцам телевизоров LG с поддержкой Smart TV.

Источник: FEX.NEТ