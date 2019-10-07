«Укравтопром»: Доля подержанных легковых авто выросла до 76%





Ассоциация автопроизводителей Украины «Укравтопром» опубликовала свежую порцию статистики. Как следует из отчета, в сентябре украинцы зарегистрировали 23 тыс. ввезенных из-за границы подержанных легковых автомобилей — это в 3,2 раза больше, чем всех новых легковых авто за тот же месяц.

По сравнению с сентябрем 2018 года количество регистраций б/у автомобилей выросло на 126%, а их доля на первичном рынке увеличилась с 60% до 76%. Самым популярным автомобилем по итогам сентября стал Volkswagen Passat (1460 зарегистрированных автомобилей). На втором месте — Renault Megane (1315 авто), на третьем — Skoda Octavia (1203), на четвертом — Volkswagen Golf (912), а замыкает пятерку самых популярных среди украинцев подержанных авто Ford Focus (798).

Общее число зарегистрированных в Украине ввезенных из стран Европы подержанных легковых автомобилей с начала года — 321 600 штук. Это в 4,5 раза больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Новых легковых автомобилей с начала года зарегистрировали 61 700 машин. То есть, более чем в пять раз меньше.

Напомним, 2 октября правительство приняло решение об освобождении от штрафов владельцев автомобилей на еврономерах до 2020 года

Источник: «Укравтопром»