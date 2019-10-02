Правительство решило освободить от штрафов владельцев автомобилей на еврономерах до 2020 года
Наболевшая и изрядно надоевшая всем тема автомобилей с иностранной регистрацией снова оказалась на слуху. На сегодняшнем заседании Кабинет Министров Украины весьма неожиданно (на самом деле нет) принял новое постановление, распорядившись не применять в отношении автомобилей с иностранной регистрации штрафных санкций за нарушения таможенного законодательства. О принятии соответствующего решения сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время пресс-брифинга по итогам заседания.
«Мы сегодня приняли решение, что до тех пор, пока не найдем адекватного решения, как выйти из этой ситуации, мы предоставляем распоряжения органам полиции не применять штрафные санкции», — цитирует слова Гончарука источник.
Ранее министр инфраструктуры Владислав Криклий предлагал проводить растаможку автомобилей на иностранной регистрации по единой ставке. Также в правительстве неоднократно обещали разработать новый законопроект для окончательного урегулирования вопроса оформления автомобилей с иностранной регистрацией.
Напомним, только за первое полугодие в Украину импортировали 266 тыс. б/у и всего 38 тыс. новых автомобилей суммарной таможенной стоимостью $1,7 млрд. По самым скромным оценкам, на сегодня в Украине остается более 300 тыс. транспортных средств с иностранной регистрацией.
Источник: Hromadske
- 23 ноября 2018 года президент (на то время) Украины Петр Порошенко подписал законы №8487 и №8488. Первый ввел упрощенный механизм оформления автомобилей с иностранной регистрацией, а второй ужесточил наказания за нарушения таможенных правил.
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- За 90 дней действия льготной ставки акцизного налога украинцы растаможили более 124 тыс. автомобилей с иностранной регистрацией, перечислив в бюджет налогов на общую сумму 7,67 млрд грн.
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- 16 мая 2019 года Верховная рада дала владельцам автомобилей на еврономерах еще 90 дней для таможенного оформления без штрафов, увеличив период «легализации» таких авто с первоначальных 180 до 270 дней.
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- 22 августа 2019 года в Украине вступили в силу новые штрафы за управление автомобилями на еврономерах, но 12 сентября Рада приняла новый законопроект №1030 об отсрочке штрафных санкций за управление автомобилями на еврономерах еще на три месяца, спустя неделю этот закон подписал президент Владимир Зеленский.