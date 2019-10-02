Правительство решило освободить от штрафов владельцев автомобилей на еврономерах до 2020 года

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Наболевшая и изрядно надоевшая всем тема автомобилей с иностранной регистрацией снова оказалась на слуху. На сегодняшнем заседании Кабинет Министров Украины весьма неожиданно (на самом деле нет) принял новое постановление, распорядившись не применять в отношении автомобилей с иностранной регистрации штрафных санкций за нарушения таможенного законодательства. О принятии соответствующего решения сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время пресс-брифинга по итогам заседания.

«Мы сегодня приняли решение, что до тех пор, пока не найдем адекватного решения, как выйти из этой ситуации, мы предоставляем распоряжения органам полиции не применять штрафные санкции», — цитирует слова Гончарука источник.

Ранее министр инфраструктуры Владислав Криклий предлагал проводить растаможку автомобилей на иностранной регистрации по единой ставке. Также в правительстве неоднократно обещали разработать новый законопроект для окончательного урегулирования вопроса оформления автомобилей с иностранной регистрацией.

Напомним, только за первое полугодие в Украину импортировали 266 тыс. б/у и всего 38 тыс. новых автомобилей суммарной таможенной стоимостью $1,7 млрд. По самым скромным оценкам, на сегодня в Украине остается более 300 тыс. транспортных средств с иностранной регистрацией.

Источник: Hromadske