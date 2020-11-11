Укравтопром: В октябре украинцы купили всего 657 электромобилей (-15%), зато доля новых экземпляров выросла вдвое

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В октябре 2020 года украинский автопарк пополнили 657 электромобилей, что на 15% меньше, чем в прошлом году, сообщает ассоциация «Укравтопром». В то же время доля новых электромобилей выросла до 11%, против 6% годом ранее.

Основную массу в октябрьских регистрациях автотранспортных средств на электротяге, как и раньше, составили легковые автомобили — 632 шт. (-11% по сравнению с октябрем 2019 года). Количество коммерческих электромобилей, зарегистрированных за месяц — 25 шт. (-59%).

Всего за десять месяцев с начала года украинцы приобрели и поставили на учет 6309 автотранспортных средств на электротяге, что всего на 1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Из этого количества: легковых авто — 6016 шт. (из них новых только 8%), коммерческих — 292 шт. (новых — 3%) и один электробус (новый).

Самым популярным электромобилем среди украинцев остается Nissan Leaf — c января по октябрь 1912 таких электромобилей пополнили автопарк страны. На втором месте Tesla Model 3, автомобили этой модели с начала года выбрали 729 украинских автомобилистов.

Третий результат у Tesla Model S — 676 ​​шт., на четвертой позиции FIAT 500е — 319 шт. Замыкают пятерку наиболее востребованных автомобилей с нулевым уровнем выбросов сразу два автомобиля Chevrolet Bolt и Tesla Model X, e которых по 310 регистраций с начала 2020 года.

Напомним, что по данным ассоциации «Укравтопром» в Украине уже 23,3 тыс. электромобилей, при этом первые три места занимают модели Nissan Leaf (11731 шт), Tesla Model S (1653 шт) и Renault Kangoo Z.E. (1058 шт).

Источник: Укравтопром