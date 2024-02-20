Новости Украина 20.02.2024 в 17:10 comment views icon

Украина проходит зиму без блэкаутов и даже иногда экспортирует электроэнергию в ЕС

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Вадим Карпусь

Автор новостей

Несмотря на постоянные ракетные обстрелы и атаками дронов, которые осуществляют российские оккупанты, украинская энергосистема пережила зиму без блэкаутов. Хотя попадания в энергообъекты имели место, они не привели к масштабным сбоям в работе сети, как это было в прошлом году.

По данным «Укрэнерго», сейчас энергосистема работает стабильно, и дефицит электроэнергии не прогнозируется. Электроэнергии, произведенной электростанциями всех видов, хватает для обеспечения энергоснабжения всех юридических и бытовых потребителей. Общая пропускная способность высоковольтных сетей «Укрэнерго» достаточна для покрытия имеющегося спроса.

На рынке наблюдаются типичные колебания, вызванные изменениями погоды. Например, в облачную погоду увеличивается потребление энергии для освещения, а производство электроэнергии солнечными электростанциями уменьшается.

В течение последних суток осуществлялся экспорт электроэнергии в 4 страны и импорт из 3 стран. Так, сегодня экспорт осуществляется в Словакию, Польшу, Румынию и Молдову. Общий объем составляет 3930 МВт-ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 399 МВт.

Импорт электроэнергии осуществляется в утренние и вечерние часы из Словакии, Румынии, Молдовы. Общий объем 1490 МВт-ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 418 МВт. С 1 декабря техническая возможность импорта электроэнергии из Европы в Украину и Молдову составляет 1700 МВт.

Всего из-за боевых действий и по другим причинам на утро 20 февраля без света остаются 374 населенных пунктов. Есть новые повреждения в сетях облэнерго Днепропетровской, Запорожской областей.

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