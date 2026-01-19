Украинец сравнил "тарифы" trade-in на iPhone 15 в пяти магазинах: разница в цене достигала 13 000 грн

Бывший CEO monobank-маркета Артем Шевченко провел собственный эксперимент, как на самом деле работает trade-in в Украине. Он сдал два старых iPhone в разных магазинах и сравнил, сколько за них реально дают при покупке нового смартфона.

Его целью было купить iPhone 17 Pro Max Silver и посмотреть, где trade-in действительно выгоден, а где работает только на словах. Результаты собственного исследования он подробно описал в Facebook-сообщении. В итоге Артем приобрел новый смартфон, сэкономив 46 100 грн, что оказалось на 9 000 грн выгоднее, чем если бы он просто продал телефоны на OLX. Но сумма значительно отличалась в зависимости от магазинов.

История началась с неудачного опыта. На Новый год Артем пытался сдать iPhone 15 по trade-in, чтобы купить Samsung для своей дочери. На сайте магазина телефон оценили в 11 500 грн, но уже на месте компания Breezy (партнер по trade-in) предложила лишь 5 000 грн. Этот кейс он описал в соцсетях и тогда мужчина решил провести эксперимент.

Шевченко для эксперимента взял iPhone 15 (128 ГБ) и iPhone 14 Pro (256 ГБ). Сначала он проанализировал, сколько денег можно получить на вторичном рынке, по типу платформ OLX: примерно 18 000 грн за iPhone 15 и 19 000 грн за 14 Pro. На стоимость влияет состояние аккумуляторов, но количество процентов на старых смартфонах он не уточнил.

Результат оказался таким:

Allo: trade-in в сети вообще не существует.

trade-in в сети вообще не существует. «Цитрус»: iPhone 17 Pro Max там стоил 69 999 грн, а старые телефоны оценили в 21 300 грн за iPhone 15 и 24 800 грн за 14 Pro. В итоге надо было доплатить 23 900 грн, что было самым выгодным вариантом из всех.

«Яблоко»: тот же смартфон продавали уже за 77 000 грн. Trade-in оценили значительно ниже: 14 600 грн за iPhone 15 и 20 500 грн за 14 Pro. Предварительно доплата составляла 41 900 грн, поскольку после проверки сумма могла уменьшиться.

тот же смартфон продавали уже за 77 000 грн. Trade-in оценили значительно ниже: 14 600 грн за iPhone 15 и 20 500 грн за 14 Pro. Предварительно доплата составляла 41 900 грн, поскольку после проверки сумма могла уменьшиться. iSpace: нужной модели 17 Pro Max не было, только другая версия за 69 999 грн. Старые телефоны оценили в 8 000 грн и 17 000 грн соответственно. Там же работает та же компания Breezy, а бонусы действуют только для более новых моделей. В итоге — 42 400 грн доплаты.

нужной модели 17 Pro Max не было, только другая версия за 69 999 грн. Старые телефоны оценили в 8 000 грн и 17 000 грн соответственно. Там же работает та же компания Breezy, а бонусы действуют только для более новых моделей. В итоге — 42 400 грн доплаты. COMFY: там можно сдать только одно устройство. Ориентировочно это 10 000 грн за 15-ю модель или 16 500 грн за 14 Pro, плюс бонус в пределах 1 500-2 000 грн. Даже в лучшем варианте получалось около 51 500 грн доплаты.

там можно сдать только одно устройство. Ориентировочно это 10 000 грн за 15-ю модель или 16 500 грн за 14 Pro, плюс бонус в пределах 1 500-2 000 грн. Даже в лучшем варианте получалось около 51 500 грн доплаты. «Фокстрот»: нужный 17 Pro Max был только онлайн за 69 999 грн. Телефоны оценили в 15 300 грн и 18 900 грн, соответственно, поэтому доплата составила 35 800 грн.

В конце концов Артем Шевченко остановился на «Цитрусе». Весь процесс обмена, то есть от оценки до переноса данных, занял около часа. Магазин без проблем забрал старые смартфоны, в новые он получил сразу.

«Вердикт: trade-in в Украине может быть выгодным. Надеюсь, кому-то это сэкономит деньги, время и нервы», — подытожил он.

Главный вывод из этого эксперимента прост: разница между магазинами может доходить до 13 000 грн. Поэтому лучше всегда проверять несколько вариантов, чтобы легко избежать переплатить.