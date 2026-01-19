Новости Устройства 19.01.2026 comment views icon

Украинец сравнил "тарифы" trade-in на iPhone 15 в пяти магазинах: разница в цене достигала 13 000 грн

author avatar

Маргарита Юзяк

Автор новостей

Українець порівняв "тарифи" trade-in на iPhone 15 в п'яти магазинах: різниця в ціні сягала 13 000 грн

Бывший CEO monobank-маркета Артем Шевченко провел собственный эксперимент, как на самом деле работает trade-in в Украине. Он сдал два старых iPhone в разных магазинах и сравнил, сколько за них реально дают при покупке нового смартфона.

Его целью было купить iPhone 17 Pro Max Silver и посмотреть, где trade-in действительно выгоден, а где работает только на словах. Результаты собственного исследования он подробно описал в Facebook-сообщении. В итоге Артем приобрел новый смартфон, сэкономив 46 100 грн, что оказалось на 9 000 грн выгоднее, чем если бы он просто продал телефоны на OLX. Но сумма значительно отличалась в зависимости от магазинов.

История началась с неудачного опыта. На Новый год Артем пытался сдать iPhone 15 по trade-in, чтобы купить Samsung для своей дочери. На сайте магазина телефон оценили в 11 500 грн, но уже на месте компания Breezy (партнер по trade-in) предложила лишь 5 000 грн. Этот кейс он описал в соцсетях и тогда мужчина решил провести эксперимент.

Українець порівняв "тарифи" trade-in на iPhone 15 в п'яти магазинах: різниця в ціні сягала 13 000 грнУкраїнець порівняв "тарифи" trade-in на iPhone 15 в п'яти магазинах: різниця в ціні сягала 13 000 грн

Шевченко для эксперимента взял iPhone 15 (128 ГБ) и iPhone 14 Pro (256 ГБ). Сначала он проанализировал, сколько денег можно получить на вторичном рынке, по типу платформ OLX: примерно 18 000 грн за iPhone 15 и 19 000 грн за 14 Pro. На стоимость влияет состояние аккумуляторов, но количество процентов на старых смартфонах он не уточнил.

Українець порівняв "тарифи" trade-in на iPhone 15 в п'яти магазинах: різниця в ціні сягала 13 000 грнУкраїнець порівняв "тарифи" trade-in на iPhone 15 в п'яти магазинах: різниця в ціні сягала 13 000 грн

Результат оказался таким:

  • Allo: trade-in в сети вообще не существует.
  • «Цитрус»: iPhone 17 Pro Max там стоил 69 999 грн, а старые телефоны оценили в 21 300 грн за iPhone 15 и 24 800 грн за 14 Pro. В итоге надо было доплатить 23 900 грн, что было самым выгодным вариантом из всех.
Українець порівняв "тарифи" trade-in на iPhone 15 в п'яти магазинах: різниця в ціні сягала 13 000 грн
Обмен старых iPhone на новый 17 Pro Max в «Цитрусе»
  • «Яблоко»: тот же смартфон продавали уже за 77 000 грн. Trade-in оценили значительно ниже: 14 600 грн за iPhone 15 и 20 500 грн за 14 Pro. Предварительно доплата составляла 41 900 грн, поскольку после проверки сумма могла уменьшиться.
  • iSpace: нужной модели 17 Pro Max не было, только другая версия за 69 999 грн. Старые телефоны оценили в 8 000 грн и 17 000 грн соответственно. Там же работает та же компания Breezy, а бонусы действуют только для более новых моделей. В итоге — 42 400 грн доплаты.
  • COMFY: там можно сдать только одно устройство. Ориентировочно это 10 000 грн за 15-ю модель или 16 500 грн за 14 Pro, плюс бонус в пределах 1 500-2 000 грн. Даже в лучшем варианте получалось около 51 500 грн доплаты.
  • «Фокстрот»: нужный 17 Pro Max был только онлайн за 69 999 грн. Телефоны оценили в 15 300 грн и 18 900 грн, соответственно, поэтому доплата составила 35 800 грн.

В конце концов Артем Шевченко остановился на «Цитрусе». Весь процесс обмена, то есть от оценки до переноса данных, занял около часа. Магазин без проблем забрал старые смартфоны, в новые он получил сразу.

«Вердикт: trade-in в Украине может быть выгодным. Надеюсь, кому-то это сэкономит деньги, время и нервы», — подытожил он.

Главный вывод из этого эксперимента прост: разница между магазинами может доходить до 13 000 грн. Поэтому лучше всегда проверять несколько вариантов, чтобы легко избежать переплатить.

Популярные новости

arrow left
arrow right
Honor показала Magic 8 Pro Air: 6,1 мм, три камеры и батарея 5500 мА-ч
Xiaomi 17 Ultra снимает фейерверк с дрона и красуется со всех сторон в официальных видео
Как в россии: Индия будет требовать от производителей смартфонов установки государственного приложения
Samsung Galaxy S26 Ultra: новые странные цвета и цена как у предшественников
Samsung отказала в продаже памяти сама себе, Galaxy S26 ожидает подорожание
Apple снова лидер рынка смартфонов: компания обогнала Samsung в 2025 году
Европейские Redmi Note 15 "засветились" в сети: три известных и одна новая модель, изображения, характеристики и цены
Apple iPhone Air — наиболее обесцененный из всех моделей, после приобретения он теряет половину стоимости
Не баг, а фича: Apple намеренно удалила ночной режим в iPhone 17 Pro
Сисадмин из Конгресса США заказал 240 смартфонов на 80 сотрудников, остальные — сдал в ломбард
Android добавит функцию "Причина звонка" для маркировки важных вызовов
Представлены "середнячки" Huawei nova 15, 15 Pro и 15 Ultra: спутниковая связь и до 100 Вт зарядки
Xiaomi показала дизайн Redmi Turbo 5 Max и подтвердила большую батарею
Xiaomi 17 Ultra: первые живые фото подтверждают радикальные изменения камеры
Clicks Communicator: только уведомления, физическая клавиатура, microSD, 3,5 мм и ничего лишнего
Ayaneo представила свой первый смартфон Pocket Play, с выдвижным джойстиком
Motorola на CES 2026: премиальный Signature, Razr 60 FIFA Edition и новые гаджеты
Realme подтвердила P4 Power с батареей на 10 000 мА-ч
Samsung Wide Fold: аналог еще невыпущенного iPhone Fold от главного конкурента
Apple iPhone Fold на финальной стадии перед производством и будет стоить как два 17 Pro Max, — инсайдеры
Xiaomi 17 Ultra: первые фото без чехла, модуль и программа камеры, релиз уже на этой неделе
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить