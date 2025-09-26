Камера Apple iPhone 17 Pro ворвалась в тройку DxOMark и подвинула Vivo X200 Ultra

Новый iPhone 17 Pro (Max) ворвался в первую тройку рейтинга камер смартфонов DxOMark. И это создало довольно интересную ситуацию: несмотря на технически более слабое аппаратное обеспечение, новый флагман Apple обогнал Vivo X200 Ultra, заняв третье место среди лучших камер смартфонов. Это вызвало немало критики, но общий результат выглядит понятным.

Французские тестировщики камер из DxOMark снова оказались в центре споров из-за жесткой системы оценивания в рейтинге камер смартфонов, которая уже не раз давала странные результаты. Очередной тест, который DxOMark обозначил как предварительный (то есть еще не все результаты доступны), уже разделил сообщество после публикации. Согласно данным, Vivo X200 Ultra опустился с третьего на четвертое место, тогда как новый iPhone 17 Pro вошел в топ-3 с отрывом всего в один балл, уступая только Oppo Find X8 Ultra и Huawei Pura 80 Ultra.

iPhone 17 Pro Max лучше Vivo X200 Ultra?

Многие владельцы обоих смартфонов, в том числе известный обозреватель @sondesix, считают такой результат абсурдным. Если смотреть только на баллы, которые iPhone 17 Pro набрал в тестах камеры, сомнения выглядят оправданными. Но стоит посмотреть, чем именно объяснили оценку эксперты DxOMark.

Особенно в видеокатегории iPhone 17 Pro показал два самых высоких результата, опередив всех конкурентов как в ультраширокоугольной камере, так и в главном модуле. Именно это объясняет, как общая сумма баллов позволила обойти Vivo X200 Ultra, несмотря на худшие показатели в фото.

В фото-субрейтинге Vivo X200 Ultra значительно впереди с результатом 173 балла против 166 у iPhone 17 Pro. Поэтому, по данным DxOMark, для тех, кто ищет лучшую камеру для фотографий, Vivo X200 Ultra едва ли Huawei Pura 80 Ultra остаются лучшим выбором.

Зато в видео iPhone 17 Pro опередил даже прошлогодний iPhone 16 Pro Max и вышел на первое место. Эксперты DxOMark отмечают отличную работу с экспозицией, стабильный баланс белого и широкий динамический диапазон даже в сложных условиях с низким освещением. Дополнительно отмечены низкий уровень артефактов, качественный эффект боке и плавный переход между тремя модулями камеры во время зума.

Отрицательных моментов выявлено немного. Среди них — небольшие проблемы с фокусом и балансом белого на движущихся объектах в видео, а также более низкая детализация текстур в определенных положениях зума. Кроме того, иногда появляется шум при съемке в помещениях или при слабом освещении. Полный тест обещают опубликовать в ближайшее время.

DxOMark также продемонстрировал три сравнительных снимка с Huawei Pura 80 Ultra, Vivo X200 Ultra и Google Pixel 10 Pro XL, которые подтверждают: iPhone 17 Pro далеко не лучший выбор для фото, даже несмотря на сильные результаты в видео.

История с iPhone 17 Pro Max и рейтингом DxOMark показывает, насколько отличаются приоритеты пользователей: кому-то важны фотографии с максимальной детализацией, а кому-то — качественное видео со стабильными цветами и экспозицией. Несмотря на худшие фото-результаты, Apple смогла отыграться за счет видео и получила признание в рейтинге. Для пользователя это означает простой выбор: если вы снимаете преимущественно фото — Vivo X200 Ultra или Huawei Pura 80 Ultra будут лучше, но для видео iPhone 17 Pro пока не имеет равных.

Источник: notebookcheck