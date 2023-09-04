Новости IT-бизнес 04.09.2023 в 19:08

Украинский рынок IT труда в августе: рекордное количество вакансий за весь 2023 год, но обвал спроса на Java-специалистов – аналитика DOU

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Вадим Карпусь

Автор новостей

Профильный ресурс DOU поделился результатами нового исследования рынка труда в IT-отрасли. В прошлом месяце зафиксирован рост количества имеющихся вакансий – до 4199, что является новым рекордом 2023 года. Это на 392 больше, чем в прошлом месяце.

Украинский рынок IT труда в августе: рекордное количество вакансий за весь 2023 год, но обвал спроса на Java-специалистов – аналитика DOU

В прошлом месяце работодатели больше всего искали опытных специалистов, но и вакансии для начинающих показали рекорд за этот год – в наличии было 294 позиции с опытом до года. Количество вакансий для опытных специалистов (более 5 лет опыта) растет — +112 вакансий в августе. Еще добавилось 185 вакансий для специалистов с 3-5 годами опыта.

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В сфере маркетинга наблюдается рекордный с начала полномасштабного вторжения спрос на специалистов – 438 вакансий в месяц. Вместе с тем в Java зафиксировано наименьшее количество вакансий за последние несколько лет — 115. Если сравнить с августом прошлого года, в 2023-м почти вдвое меньший спрос на специалистов по Java, C++, Front-end, Node.js и т.д.

Украинский рынок IT труда в августе: рекордное количество вакансий за весь 2023 год, но обвал спроса на Java-специалистов – аналитика DOU

Если сравнивать август с июлем 2023 года, негативную динамику показывают лишь 12 категорий, а в 33 она положительная. Больше всего вакансий добавилось в Ruby, Office Manager, C-level, Copywriter.

За месяц больше всего прибавилось отдаленных вакансий — 334. Также в августе компании разместили на 84 вакансии за рубежом больше, чем в июле. Самые популярные локации, как обычно, – Киев и Львов.

Украинский рынок IT труда в августе: рекордное количество вакансий за весь 2023 год, но обвал спроса на Java-специалистов – аналитика DOU

В августе среднее количество откликов на вакансии выросло и является наибольшим за последние несколько лет — 29,9 отзыва. При этом наиболее конкурентными направлениями стали Front-end (106 откликов на вакансию), QA (104,3), HR (63,1), Project Manager (51,5), Java (40,1).

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Число кандидатов в августе достигло отметки 43,9 тыс. 1372 компании размещали на DOU вакансии в августе. Это самый большой показатель с начала года. Самой активной компанией месяца стал «ПриватБанк» (59 вакансий в августе).

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