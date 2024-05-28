Украинский стартап Bluedot, продвигающий ИИ-расширения для Chrome, привлек $600 тыс. инвестиций при оценке в $5 млн

Стартап Bluedot создает расширение для браузера Google Chrome, которое записывает встречи Google Meet с помощью искусственного интеллекта. В конце апреля компания собрала $600 000 «ангельских» Ангелы бизнеса — состоятельные люди, которые вкладывают средства в стартап, как правило в обмен на конвертируемый долг или долю в компании. Существует тенденция к организации их в ангельские группы или ангельские сети.

инвестиций во время раунда pre-seed оцененного в $5 млн.

Средства поступили от инвесторов из Украины, США, Англии, Франции и Германии. Среди инвесторов основатель Codility Грег Джекаки, основатель YouScan Алекс Орап, основатель GL trade Луи-Кристоф Лоран, бывший продакт лид Taxfix Даниэль ШуХи, основательница YCBM Бриджит Харрис, а также Збигнев Лукасяк, Андрей Скоропад, Иван Когут и Томас Джеймс.

Собранные средства потратят для усиления компании и маркетинга. Сейчас стартап интересует не только зарубежных, но и украинских инвесторов — сервис предлагает запись разговоров на украинском языке. Работа над расширением Bluedot для Chrome стартовала полтора года назад, полноценный запуск состоялся в прошлом году. Компания быстро растет и расширяется, активно привлекает клиентов из Европы и США.

«Мы создаем самый защищенный рекордер для митингов на европейском рынке. С помощью нашего расширения можно записать митинг, который впоследствии будет транскрибирован. На основе транскрипта создаются заметки митинга для различных кейсов использования, а также предоставляется аналитика разговора и рекомендации», — говорят в Bluedot.

Среди конкурентных преимуществ Bluedot отсутствие необходимости в стороннем боте как участнике разговора, сохранение данных на локальных европейских серверах, транскрибирование на украинском, нидерландском, польском и других языках Европы. Расширение имеет более 1000 платных клиентов, среди которых The New York Times, SalesForce и Etsy, UserTesting. Команда Bluedot состоит из трех соучредителей и еще одного человека.

Источник: AIN

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