Укрпочта: Несмотря на карантин объемы заказов украинцев с AliExpress выросли на 74% с начала года





«Укрпочта» и логистический оператор «Цайняо» (Cainiao Network), принадлежащий Alibaba Group, рассказали о росте покупок украинцами в период карантина. Всего с начала года «Цайняо» отправил украинским покупателям AliExpress около 665,000 килограмм посылок, что на 74% больше, чем в прошлом году. Самыми популярными категориями товаров у украинцев остаются электроника, одежда, товары для дома и сада, а также детские товары и товары для красоты и здоровья. Основным партнером, который обрабатывает львиную долю этих отправлений, выступает Укрпочта.

«В первые 2 недели карантина мы наблюдали стремительное сокращение заказов, но уже в апреле объемы заказов начали восстановление и сегодня возобновились практически до уровня 2019 года, ведь клиенты убеждаются, что шопинг за границей остается надежным. Всего в мире было отменено 95% пассажирских рейсов, которыми транспортируется в том числе почта. Но нам с партнерами удалось быстро запустить альтернативные решения грузового авиасообщения, чтобы выдержать сроки доставки», — отметил первый заместитель генерального директора Укрпочты Александр Перцовский.

Средний срок доставки посылок в Украину составил около 30 дней, при этом сокращению сроков способствовал запуск прямых грузовых рейсов «Цайняо» с заказами AliExpress к европейским хабам с доставкой на склады Укрпочты во Львове. Была налажена доставка из Китая в Амстердам, а оттуда грузовиками во Львов, другой канал — из Китая в Ригу и далее чартерром в Киев. Все привлеченные партнеры работают над тем, чтобы транзитные сроки и в дальнейшем сокращались.

«Во время карантина покупатели продолжили активно заказывать на AliExpress. По сравнению с прошлым годом общий объем заказов вырос на 74%, при этом новые маршруты позволили даже сократить сроки доставки посылок в Украину. И мы продолжим работать над новыми каналами доставки, которые позволят сделать покупки еще более комфортными», — отметил генеральный директор «Цайняо» в Восточной Европе Вячеслав Савин.

Отметим, что Укрпочта обслуживает такие каналы доставки из Aliexpress как AliExpress Saver Shipping, Cainiao Super Economy, Singapore post, ePacket, China Post.

Напомним, что в мае Верховная Рада приняла законопроект №2788-Д, который превращает Укрпочту в «почтовый банк» за счет разрешения на оказание банковских услуг всему населению Украины.

Источник: Укрпочта