Новости Украина 26.12.2023 в 11:46 comment views icon

«Укрпочта» запустила доставку международных посылок в Украину по железной дороге

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Вадим Карпусь

Автор новостей

«Укрпочта» запустила доставку международных посылок в Украину по железной дороге

«Укрпочта» и Национальная почта Эстонии Omniva в сотрудничестве со словацкой компанией Interport и «Укрзализныцей» запустили новое логистическое решение для доставки импортной международной почты в Украину. В то время как авиасообщение заблокировано из-за войны, а грузовые перевозки автотранспортом ограничены из-за забастовок в Польше и Словакии, налажена доставка международных отправлений из-за границы в Украину по железной дороге.

Начиная с 2002 года, «Укрпочта» впервые принимает импортную международную почту с помощью транспортировки грузовыми железнодорожными вагонами. Новое решение стало возможным благодаря «Укрзализныце» и почте Эстонии, которая является ключевым транзитным партнером «Укрпочты» при доставке посылок из мировых маркетплейсов, в частности, китайских онлайн-магазинов.

«Укрпочта» возобновила доставку международных посылок в Украину по железной дороге

В сложившихся условиях доставка по железной дороге позволяет «Укрпочте» пересекать границу, несмотря на форсмажорные ситуации. Также это позволит доставлять повышенные пиковые объемы после сезонных распродаж на международных торговых площадках. В отличие от автомобильных путей, при доставке по железной дороге посылки преодолевают границу за 1 сутки.

В первой тестовой доставке по железной дороге, Omniva и «Укрпочта» совместно доставили 3 вагона с практически 80 тыс. посылок клиентов из мировых маркетплейсов.

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