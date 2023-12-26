«Укрпочта» запустила доставку международных посылок в Украину по железной дороге

«Укрпочта» и Национальная почта Эстонии Omniva в сотрудничестве со словацкой компанией Interport и «Укрзализныцей» запустили новое логистическое решение для доставки импортной международной почты в Украину. В то время как авиасообщение заблокировано из-за войны, а грузовые перевозки автотранспортом ограничены из-за забастовок в Польше и Словакии, налажена доставка международных отправлений из-за границы в Украину по железной дороге.

Начиная с 2002 года, «Укрпочта» впервые принимает импортную международную почту с помощью транспортировки грузовыми железнодорожными вагонами. Новое решение стало возможным благодаря «Укрзализныце» и почте Эстонии, которая является ключевым транзитным партнером «Укрпочты» при доставке посылок из мировых маркетплейсов, в частности, китайских онлайн-магазинов.

В сложившихся условиях доставка по железной дороге позволяет «Укрпочте» пересекать границу, несмотря на форсмажорные ситуации. Также это позволит доставлять повышенные пиковые объемы после сезонных распродаж на международных торговых площадках. В отличие от автомобильных путей, при доставке по железной дороге посылки преодолевают границу за 1 сутки.

В первой тестовой доставке по железной дороге, Omniva и «Укрпочта» совместно доставили 3 вагона с практически 80 тыс. посылок клиентов из мировых маркетплейсов.