«Укрпошта» 23 мая запускает в продажу новую марку «Русскій воєнний корабль … ВСЬО!»

«Укрпошта» сообщила о выходе следующей марки в серии «Русский военный корабель» — речь о марке «Русскій воєнний корабль … ВСЬО!», презентованной в конце апреля.

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Ее продажи начнутся со следующего понедельника, 23 мая. Дата выбрана неслучайно — это будет День морской пехоты Украины, а также 40-й день после «трагической гибели» того же российского военного крейсера «Москва».

Тираж марки «Русскій воєнний корабль … ВСЬО!» — 5 миллионов. Новая марка выйдет в двух номиналах: «Русскій воєнний корабль … ВСЬО!» Смерть ворогам!» F для отправлений по Украине и «Русскій воєнний корабль … ВСЬО! Слава нації!» W для международных отправлений. Стоимость письма (три марки и три купона) — 69 грн и $4,5 соответственно.

И, судя по всему, в «Укрпоште» извлекли урок из своих прошлых ошибок и неудач во время продаж ажиотажной оригинальной марки «Русскій воєнний корабль, іді … !». Марки «Русскій воєнний корабль … ВСЬО!» будут продавать в отделениях почтового оператора, а также на 5 интернет-площадках. Чтобы избежать спекуляций, один человек сможет приобрести не более 2 листов марок.

В компании также добавили, что на всех онлайн-платформах будет реализована возможность благотворительных донатов в поддержку украинской армии и пострадавших от военных действий.