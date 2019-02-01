«Укрпошта» отчиталась о росте годовой выручки на 23% (до 6,8 млрд грн) и рассказала о планах на этот год

Государственный оператор почтовой связи «Укрпошта» рассчитывает в этом году на рост объема доставок посылок на 27,3% по сравнению с прошлым годом, с 22 млн до 28 млн штук. Об этом сообщил гендиректор компании Игорь Смелянский на брифинге в Министерстве инфраструктуры 31 января, передает ресурс ЦТС со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Объявляя прогнозный показатель по количеству доставок посылок на этот год, руководитель «Укрпошта» заявил, что за сегодня компания за день доставляет больше посылок, чем за весь 2016 год.

В прошлом году «Укрпошта» отдала часть Главпочтамта интернет-магазину Rozetka.ua на пять лет за 70 млн грн и объявила о планах по сдаче в аренду других незадействованных площадей. Теперь же «Укрпошта» говорит, что рассчитывает получить за этот год более чем 65 млн грн от сдачи своих объектов в аренду другим компаниям. Также оператор прогнозирует рост продаж на 22%. Сделать это планируется за счет развития каталоговых продаж и оптимизации ассортимента.

Глава «Укрпошты» также рассказал, что до конца этого квартала компания планирует закончить компьютеризацию и подключение к интернету всех сел с населением более 2 тыс. человек. Наконец, оператор хочет в этом году заменить традиционные бумажные оповещения о получаемых доставках современными инструментами: SMS-рассылки, сообщения в Telegram и т.п.

Если же говорить об итогах прошлого года, «Укрпошта» выручила 6,8 млрд грн, что на 23% больше показателя 2017 года. Увы, подробностей о других финансовых показателях по итогам 2018 года нет, но, принимая во внимание предыдущий финансовый отчет, включающий накопительные итоги девяти месяцев, можно с уверенностью говорить о чистом убытке. Но все же интересно, насколько конкретно сумма увеличилась по сравнению с прошлым годом (по итогам девяти месяцев уже был убыток 514,1 млн грн). Напомним, в прошлом году «Укрпошта» выручила 5,5 млрд грн (на 19,57% больше, чем в 2016 году), завершив год чистым убытком в 203 млн грн.

Источник: ЦТС