Укрпошта завершила 2020 рік з чистим прибутком у 184,5 млн грн при 9,2 млрд грн доходу





За останні 5 років національний поштовий оператор збільшив дохід удвічі з середнім щорічним приростом 19%.

Укрпошта відзвітувала про свої фінансові результати за підсумками 2020 року: національний поштовий оператор отримав 9,2 мільярда гривень чистого доходу — це на 19% більше, ніж у 2019 році.

Оператору вдалося продемонструвати збільшення обсягів за всіма основними напрямками діяльності: обсяги посилок збільшилися на 24,7%, дрібних пакетів — 16,5%, платежів — 18,9%, переказів — 13,4%. Водночас доходи від дрібних пакетів зросли на 47%, посилок — 42%, платежів — 26%.

Левову частину витрат Укрпошти складає виплата заробітної плати з нарахуваннями співробітникам — 70% від загальних витрат та 6,5 мільярда гривень у грошовому вимірі. У порівнянні з 2019 роком ця стаття витрат зросла на 12% у порівнянні із 2019 роком. З цієї суми понад 80% складають зарплати листонош, операторів та працівників інших виробничих спеціальностей.

Середня заробітна плата співробітників в еквіваленті повної зайнятості у 2020 році зросла на 16% — до 8 640 грн.

Усього за 2020 рік компанія сплатила податків, зборів, внесків та обов’язкових платежів до бюджетів і державних цільових фондів на суму близько 3 мільярдів гривень — на 18,2% більше, ніж у 2019 році.

У компанії також повідомили, що пандемія та карантинні обмеження викликали додаткові непередбачувані витрати, що негативно вплинуло на загальний результат. Зокрема, майже 75 мільйонів гривень було витрачено на закупівлю засобів індивідуального захисту та дезінфекторів для працівників. Тимчасове припинення роботи державних установ та судів під час карантину також негативно вплинуло на дохід від пересилання поштової кореспонденції.