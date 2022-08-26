«Укртелеком» бесплатно развернёт сеть Wi-Fi более чем в 400 школьных укрытий, на 60 объектах работы уже выполнены

Оператор связи «Укртелеком» сообщил о подключении к сети интернет укрытий в школах. Оператор оборудует Wi-Fi доступом укрытия школ, которые уже пользуются интернетом от «Укртелекома», имеют соответствующие укрытия и сообщили компании о начале очного учебного процесса. Все работы производятся на безвозмездной основе.

В настоящее время в «Укртелеком» поступили соответствующие заявки от 398 школ. Большую часть заявок компания получила напрямую, контактируя с администрацией учебных заведений, пользующихся её услугами. Еще часть заявок поступила в рамках правительственной инициативы «Wi-Fi в укрытиях». Наибольшее количество заявок в настоящее время поступило из Черниговской и Хмельницкой областей и Киева.

Сегодня «Укртелеком» уже обеспечил беспроводным интернет-доступом бомбоубежища и укрытия в 60 украинских школах. В целом планируется выполнить подключение укрытий в более чем 400 школах.

Отмечается, что инициативу поддержали около 30 компаний – партнёров «Укртелекома» по развитию оптических сетей. Их специалисты выполняют работы по подключению, используя оборудование и ресурсы «Укртелекома».