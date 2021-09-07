«Укртелеком» інвестує 12 млн євро в розширення мережі оптичного інтернету в Україні — за три роки підключать 300 населених пунктів, де мешкає 1,3 млн осіб





АТ «Укртелеком» та словенська компанія Iskratel спільно розширюватимуть волоконно-оптичну інфраструктуру в Україні. Сторони розпочали трирічну програму розвитку оптичних телекомунікаційних мереж, яка передбачає розвиток широкосмугового доступу до інтернету, зокрема, в межах ініціатив, направлених на скорочення цифрового розриву між містом та селом.

Загальні інвестиції Укртелекому за підтримки фінансових партнерів складуть 12 млн євро. У межах цієї програми доступ до швидкісного інтернету отримують понад 300 населених пунктів у різних областях України. Нова мережа, розбудована за технологію GPON, надасть можливість підключення до оптичного інтернету 530 тисячам домогосподарств, де мешкає 1,3 мільйона осіб.

«Програма Укртелекому за підтримки Iskratel відіграє все важливішу роль у розгортанні волоконно-оптичних мереж в Україні. Ця співпраця продовжує наше довгострокове партнерство щодо розвитку волоконно-оптичного інтернет-доступу в Україні, обсяг якого вже становить 25 мільйонів євро», – підкреслив Желько Пуліч, генеральний директор Iskratel.

Програму спрямовано як на міста, так і на сільську місцевість, вона передбачає розгортання нових волоконно-оптичних мереж. Сертифіковане телекомунікаційне обладнання, зібране в Словенії на виробничих потужностях Iskratel, дозволить українським абонентам користуватися інтернетом на швидкості до 1 Гбіт/с, Інтерактивним ТБ та іншими послугами на базі IР-технологій.

«Укртелеком – оператор з найбільшим географічним покриттям мережі фіксованого доступу до інтернету. І ми продовжуємо розширювати оптичну мережу, сприяючи цифровізації країни. Співпраця з Iskratel посилить наш внесок у реалізацію ініціатив з розвитку доступу до інтернету», – сказав генеральний директор Укртелекому Юрій Курмаз.

Нагадаємо, що минулого року Укртелеком та Iskratel оголосили про дворічний проект будівництва мережі у понад 200 населених пунктах у 13 областях України із загальним обсягом інвестицій у розмірі близько 7 мільйонів євро. А у 2019 році Укртелеком спільно з Iskratel реалізував масштабний дворічний проект із розбудови мережі оптичного інтернету за технологією GPON у сотнях невеликих міст та сіл.

Зазначимо, що за підсумками першого півріччя 2021 року дохід Укртелекому зріс на 10% — до 3,4 млрд грн.

Джерело: Укртелеком