«Укртелеком» отбил мощную хакерскую атаку на свою IT-инфраструктуру

Вечером 28 марта украинская телекоммуникационная компания «Укртелеком» подверглась кибератаке, из-за чего возникли проблемы в работе интернета.

Председатель Госслужбы спецсвязи и защиты информации Украины Юрий Щиголь заявил, что атака нейтрализована и продолжается возобновление обслуживания клиентов.

Today, the enemy launched a powerful cyberattack against #Ukrtelecom ’s IT-infrastructure. According to Yurii Shchyhol, the Chairman of the @dsszzi, at the moment massive cyberattack against #Ukrtelecom is neutralized. Resuming services is under way. #Ukraine #CyberAttack #war

— SSSCIP Ukraine (@dsszzi) March 28, 2022