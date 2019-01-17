«Укрзалізниця» совместно Минсоцполитики реализовала для людей с инвалидностью возможность покупки льготных билетов онлайн (пока только через сайт)

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«Укрзалізниця», которая только позавчера сняла ограничения по возврату билетов через интернет, сегодня сообщила о расширении функциональных возможностей онлайн-сервиса бронирования и продажи билетов booking.uz.gov.ua. Теперь люди с инвалидностью могут покупать льготные билеты прямо на сайте. До этого момента им нужно было обязательно идти в железнодорожную кассу. Также купить льготные билеты через сайт можно на детей с инвалидностью до 6 лет и от 6 до 18 лет.

Пока новая услуга работает в тестовом режиме на сайте компании, но скоро ее обещают добавить и в мобильное приложение.

Запуск соответствующей услуги стал возможен благодаря сотрудничеству «Укрзалізниці» и Министерство социальной политики Украины. Недавно Минсоцполитики завершило работу над созданием электронной базы людей с инвалидностью, на базе которой и работает онлайн-услуга.

Система в режиме реального времени проверяет введенные пользователем данные, сопоставляя их с данными из электронного реестра Централизованного банка данных по проблемам инвалидности Минсоцполитики. Если все в порядке, пользователь получает проездной документ.

Минсоцполитики дополнительно информирует, что для уточнения информации о льготном удостоверении в Централизованном банке данных гражданам следует обратиться в орган социальной защиты населения по зарегистрированному или фактическому месту жительства.

Напомним, что право на льготный проезд железнодорожным транспортом имеют люди с инвалидностью, принадлежащие к соответствующим категориям льготников. Это инвалиды Великой Отечественной войны I и II групп, инвалиды Великой Отечественной войны III группы и приравненные к ним лица, инвалиды войны II-III групп из числа участников боевых действий в период Великой Отечественной войны, которым исполнилось 85 лет и более, инвалиды войны I, II и III группы, инвалиды I, II и III группы.

Напомним, что с ноября 2014 года «Укрзалізниця» начала продавать онлайн льготные билеты для студентов.

Источник: «Укрзалізниця»