«Укрзалізниця» сняла ограничения по возврату билетов через интернет

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«Укрзалізниця» сообщила о том, что временное ограничение по возврату билетов через интернет снято и теперь при необходимости сдать проездной документ можно, воспользовавшись соответствующей онлайн-услугой на сайте или фирменном мобильном приложении компании.

Напомним, временная блокировка онлайн-услуги возврата проездных документов была введена 15 декабря 2018 года сроком на месяц, 15 января с 16:00 ограничение прекратило свое действие. Необходимость принятия этих мер на период рождественских и новогодних праздников национальный железнодорожный оператор объяснял борьбой со спекулянтами, скупающими билеты на рейсы в первые минуты открытия продаж для последующей перепродажи по более высокой цене.

В свое оправдание за доставленные клиентам неудобства «Укрзалізниця» приводит доказательство эффективности этих мер — наличие билетов на поезда в минувший пиковый период. Но оператор не уточняет, о каких именно рейсах идет речь.

Напомним, вчера «Укрзалізниця» опубликовала свежую статистику о работе скоростного экспресса Kyiv Boryspil Express и снизила прогнозируемый годовой пассажиропоток в 2,5 раз.

Источник: «Укрзалізниця»