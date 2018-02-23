«Укрзалізниця» заключила соглашение с General Electric на поставку и производство в Украине локомотивов на сумму $1 млрд

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Компания «Укрзалізниця» заключила рамочное соглашение с General Electric относительно поставки в Украину грузовых локомотивов и разворачивания на территории нашей страны производства с постепенной локализацией до 40%. Сумма соглашения заявлена на уровне $1 млрд. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман на своей странице в социальной сети Facebook.

Отмечается, что подписанное соглашение стало результатом совместных усилий большой группы переговорщиков. При этом переговоры прошли в сжатые сроки – от начала активных переговоров до подписания Соглашения прошло всего 4 месяца.

«Речь о стратегическом партнерстве на следующее десятилетие и вхождения Украины в глобальный рынок GE. Первые локомотивы поступят в распоряжение украинских железнодорожников уже этой осенью. Одновременно будут выбраны площадки для дальнейшей производственной кооперации» – заявил Владимир Гройсман.

По информации осведомлённого источника, знакомого с деталями сотрудничества компаний «Укрзалізниця» и General Electric, речь идёт о подписании договоров на сумму $1 млрд на 7 лет. Согласно договорённостям, сотрудничество будет предусматривать несколько этапов.

На первом этапе General Electric поставит ПАО «Укрзалізниця» 30 дизельных локомотивов ТЕ33А Evolution. Планируемый срок поставки – октябрь 2018 года – 1 квартал 2019 года. Предполагается, что это будет первым шагом для дальнейшего партнерства между Украиной и General Electric, включающего также сотрудничество в энергетической отрасли, инфраструктуре и медицине. Стоимость локомотивов – около $4-4,5 млн каждый. В целом сумма контракта составляет $140 млн с НДС.

Ранее «Укрзалізниця» уже провела тестирование тепловоза General Electric TE33А. В период с сентября по декабрь 2016 года он совершил 32 поездки в рамках договора между УЗ и американской компанией.

На втором этапе компания General Electric должна поставить на протяжении 7 лет до 175 тепловозов. Точное количество пока не уточняется. На данном этапе речь идёт об использовании украинской составляющей уже на 40%. Среди украинских предприятий, которые будут сотрудничать с General Electric, называют Крюковский вагоностроительный завод. Речь идёт, в частности, о совместном производстве. Кроме этого, договоренности предусматривают модернизацию 75 старых локомотивов из парка УЗ.

Также при поддержке General Electric, планируется создание центра сервисного обслуживания новой техники.

«Теперь точно не будет этих «распилов» на покрасить или что-то там поправить. С GE эти номера уже не пройдут», – отметил источник.

Также он рассказал некоторые детали финансовой части договоренностей.

«Средства будут привлекаться на условиях финансового лизинга через наш «Укрэксимбанк», а американский City Bank предоставит гарантии», – заявил источник.

По его словам, предполагается, что с суммы $1 млрд около $400-450 млн получат именно украинские производители.

Источник: Facebook, «Экономическая правда»