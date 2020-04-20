Ультрапортативный ноутбук ASUS ZenBook 14 получит APU Ryzen 7 4700U и GeForce MX350

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Судя по всему, ASUS ZenBook 14 — средняя модель актуальной флагманской линейки ультракомпактных ноутбуков ASUS — вскоре станет доступен в новой версии с APU AMD Ryzen 4000 (Renoir). Соответствущая модификация, получившая индекс UX434IQ, на днях была обнаружена в базе данных тестового пакета 3DMark.

Оговариваемый образец ZenBook 14 UX434IQ получил APU Ryzen 7 4700U (8/8, 2,0/4,1 ГГц, Radeon Vega 7) c 15-ваттным TDP, 16 ГБ ОЗУ LPDDR4X-4266, NVMe-накопителем Samsung PM981 объемом 1 ТБ и дискретной видеокартой NVIDIA GeForce MX350. Наличие GeForce MX350 в ноутбуке такого класса несколько удивляет, особенно с учетом того, что по производительности новые встроенные GPU Radeon Vega — это фактически ровня GeForce MX250. В данном случае целесообразность установки еще и GeForce MX350 вызывает большие вопросы и потенциально может навредить продажам новинки. Но для окончательных выводов стоит подождать полноценных тестов.

Экран, вероятнее всего, останется прежним — 14-дюймовый IPS с разрешением Full HD NanoEdge, занимающий 95% площади крышки.

Не исключено, что у ASUS ZenBook 14 будет несколько конфигураций с разными APU Ryzen 4000 (Renoir), а меньшая и большая модели линейки — ZenBook 13 и ZenBook 15 — получат аналогичное обновление.

Увы, подробностей о сроках доступности и ценах нового ZenBook 14 UX434IQ нет, но его появление в базе данных тестового ПО явно указывает на скорый выход.

Источник: Tom’s Hardware