UMG требует от Apple и Spotify, чтобы те заблокировали парсинг музыки и текстов песен системами ИИ

Universal Music Group (UMG) обратилась к стриминговым платформам, в том числе Spotify и Apple, с требованием ограничить для сервисов на базе ИИ возможность извлечения мелодий и текстов из её песен, защищенных авторским правом.

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UMG, контролирующая около трети мирового музыкального рынка, все больше обеспокоена тем, что боты на базе ИИ используют её песни, чтобы научиться создавать музыку, которая напоминает произведения популярных исполнителей.

Песни, сгенерированные ИИ, появляются в потоковых сервисах, и UMG рассылает запросы на их ограничение. Компания просит стриминговые компании закрыть доступ к её музыкальному каталогу для разработчиков, использующих его для обучения моделей искусственного интеллекта.

«Это следующее поколение технологий создает серьезные проблемы», — сказал человек, знакомый с ситуацией. «Большая часть [генеративного ИИ] обучена на популярной музыке. Вы могли бы сказать: сочини песню, в которой текст будет как у Тейлор Свифт, но вокал будет в стиле Бруно Марса, но я хочу, чтобы тема была больше в стиле Гарри Стайлса. Результат, который вы получаете, основан на том, что ИИ был обучен работе на базе интеллектуальной собственности этих артистов».

Например, на YouTube-канале PluggingAI распространяются треки, которые звучат так, как будто Канье Уэст поет песни The Weeknd или SZA. Сайт drayk.it позволял пользователям вводить описание и получать клип, похожий на исполнение песни Дрейка. Его закрыли несколько месяцев назад.

Модель MusicLM, разработанная Google, также способна генерировать музыку из текстового описания. Эта модель обучена на наборе данных из 280 тыс. часов музыки. Хотя Google отказалась от запуска сервиса, когда её исследователи обнаружили «риск потенциального незаконного присвоения творческого контента». Как оказалось, около 1% созданной музыки является прямой копией произведений, защищенных авторским правом. Компания стремится доработать MusicLM, чтобы «устранить эти риски».

UMG предпринимает усилия по удалению с потоковых платформ песен «более низкого качества», включая музыку в стиле эмбиент и песни, созданные искусственным интеллектом.

«Нам стало известно, что некоторые системы искусственного интеллекта могли быть обучены работе с защищенным авторским правом контентом без получения необходимого согласия или выплаты компенсации правообладателям, которые владеют контентом или производят его», заявила UMG в прошлом месяце потоковым сервисам.

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Spotify и Apple никак не прокомментировали эту информацию.

Источник: arstechnica