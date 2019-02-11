Умные часы Samsung Galaxy Watch Active получат уменьшенный дисплей, менее ёмкую батарею и лишатся поворотного безеля

В интернете появились сведения о новой модели умных часов Samsung. Как ожидается, устройство поступит на рынок под названием Galaxy Watch Active. По слухам, эта модель лишится инновационного поворотного безеля, который использовался в предыдущих версиях. Кроме того, устройство получит более компактный дисплей.

Согласно имеющейся информации, умные часы Samsung Galaxy Watch Active оснащены сенсорным AMOLED дисплеем диагональю 1,1 дюйма, который обеспечивает разрешение 360х360 точек. В модели Gear Sport использовался 1,2-дюймовый дисплей, и она подходила не для каждого запястья. Уменьшенный дисплей и отказ от поворотного безеля позволят сделать часы более компактными, но теперь пользователям предстоит полагаться исключительно на сенсорный ввод. В результате уменьшения размеров устройства также была уменьшена и батарея. Если в предыдущей модели использовался аккумулятор ёмкостью 300 мАч, то в Galaxy Watch Active этот показатель снижен до 236 мАч. При этом выпуск увеличенной модели с более крупным дисплеем и увеличенной батареей не предусмотрен. В то же время толщина новинки увеличится до 13 мм (против 11,6 мм у Gear Sport).

Предполагается, что умные часы Samsung Galaxy Watch Active будут водонепроницаемыми при погружении на глубину до 50 метров. Устройство включает 2-ядерный процессор Exynos 9110, встроенное хранилище ёмкостью 4 ГБ, встроенные модули беспроводной связи Bluetooth 4.2, NFC и Wi-Fi. Поддержка мобильной связи 3G или 4G не предусмотрена. Сообщается об использовании ОС Tizen (версия 4.0.0.3) с поддержкой Bixby Reminders.

Как ожидается, официальная презентация умных часов Galaxy Watch Active состоится одновременно с анонсом нового флагманского смартфона Samsung Galaxy S10 – буквально на следующей неделе.

Источник: sammobile