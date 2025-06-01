В «Резерв+» появились новые функции ─ что изменилось для военнообязанных

Приложение «Резерв+» постепенно становится главным цифровым инструментом для военнообязанных. С очередным обновлением оно получило еще несколько удобных функций для тех, кто хочет держать все под контролем без лишней бюрократии и визитов в ТЦК.

Как сообщает Минобороны, в приложении «Резерв+» появились две новые функции для военнообязанных. Теперь там можно увидеть информацию об инвалидности, а также сохранять старую версию военно-учетного документа после его обновления.

Как это работает?

Теперь в электронном военно-учетном документе будет видно, если у лица есть инвалидность. В приложении будет отображаться присвоенная группа и причина инвалидности.

Кроме того, после обновления военного документа в приложении предыдущая версия никуда не исчезнет. Она останется сохраненной, чтобы в случае чего ее можно было просмотреть, например, для сравнения изменений. Ранее такой возможности не было — старая версия исчезала сразу после обновления.

Еще одна удобная деталь — если в системе будет большая нагрузка и документ не сможет обновиться мгновенно, пользователь увидит специальную информационную ленту. В ней будет написано, сколько примерно времени осталось до завершения обновления.

Заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко говорит, что ее команда продолжает развивать «Резерв+». С каждым обновлением добавляют полезные сервисы, чтобы военнообязанным не приходилось стоять в очередях или ждать долго. Новые функции помогут следить за статусом на воинском учете.

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Например, в прошлом году Минобороны запустило возможность оформить отсрочку онлайн через «Резерв+» ─ отпала необходимость дважды стоять в очередях каждые 3 месяца. Сначала эта функция стала доступной для людей с инвалидностью и студентов. Со временем к этим счастливчикам добавились многодетные родители. За первые 3 дня доступности услуги с ее помощью оформили 100 тыс. отсрочек. В этом году уже сделали возможность автоматического продления отсрочек. Ранее Екатерина Черногоренко рассказала, что сейчас каждая третья отсрочка от мобилизации в Украине оформляется через приложение «Резерв+»», а за год существования приложения у него уже есть более 4 млн пользователей и более 360 тыс. активных отсрочек. В планах на будущее ─ мгновенное отображение уведомлений от ТЦК в «Резерв+», уплата штрафа за нарушение правил воинского учета со скидкой в размере 50%, новые виды отсрочек.

Источник: Минобороны