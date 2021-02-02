Урядовці за дорученням Зеленського хочуть запустити супутник до кінця 2021 року – до 30-річчя незалежності України





За словами Олега Уруського, який обіймає посади віце-прем’єр-міністра, міністра з питань стратегічних галузей промисловості України, Володимир Зеленський дав завдання – вивести в космос український супутник до кінця 2021 року.

На своїй сторінці в соціальній мережі Facebook Олег Уруський написав наступне:

«Акцентував увагу не (певно, малось на увазі «на», ред.) прискоренні виконання завдання Президента України Володимира Зеленського щодо виведення на навколоземну орбіту космічного апарату дистанційного зондування землі «Січ 2-30 (2-1)». Наголосив, що ми повинні здійснити всі необхідні заходи, щоб це відбулося до кінця 2021 року, року 30-річчя Незалежності України. І це цілком реально за умови максимально ефективної роботи і є нагальною необхідністю»

За словами Олега Уруського, наявність подібних космічних апаратів не лише сприятиме вирішенню широкого спектру завдань, як в інтересах економіки, так і силових структур, а й дозволить зекономити бюджетні кошти, які сьогодні витрачаються на закупівлю послуг, що надаються подібними апаратами закордоном.

Задля виконання завдання Зеленського, Уруський провів нараду щодо створення українських космічних апаратів дистанційного зондування Землі з високою роздільною здатністю. В нараді приймали участь основні розробники та замовники супутникових послуг. Під час наради учасники зустрічі обговорили широкий спектр організаційних та технічних питань, а також заслухали проекти щодо створення угруповання супутників від Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені І. Сікорського» та ДП «КБ «Південне».

Узагальнюючи результати наради, чиновник розповів про необхідність посилення співпраці в космічних проектах та наголосив увагу на сприянні виведенню на орбіту третього супутника PolyITAN-3. Однак він не надав інформації про якісь нормативні акти, які б забезпечили підтримку Уряду на шляху до виконання зазначених цілей.

«За підсумками наради було наголошено на необхідності посилення співпраці Державного космічного агентства України, Національного технічного університету «КПІ» та ДП «КБ «Південне» над спільними проектами, зосереджено увагу на доцільності в поточному році акумулювати всі належні ресурси для вирішення поставлених завдань, а також на вжитті кроків щодо сприяння виведення на орбіту третього супутника PolyITAN-3, створеного Національним технічним університетом «КПІ»».

Джерело: Facebook