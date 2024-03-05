Ушла эпоха: NVIDIA сняла с производства GPU серии GeForce GTX 16 ─ последние чипы GTX

Компания NVIDIA прекратила производство графических процессоров серии GeForce GTX 16. Об этом сообщают китайские источники, ссылаясь на новейшую дорожную карту.

После того, как исчерпаются текущие запасы, партнеры больше не смогут выпускать новые видеокарты с GPU на основе архитектуры Turing. Следовательно, вскоре с рынка исчезнут устройства начального уровня, у которых отсутствует поддержка трассировки лучей и ускорения DLSS. Эти видеокарты были последними моделями в серии GTX, поскольку NVIDIA полностью перешла на бренд RTX.

Согласно дорожной карте графических процессоров NVIDIA, серия GTX 16 была полностью снята с производства в первом квартале 2024 года. В настоящее время все оставшиеся запасы графических процессоров распределены между производственными партнерами. По оценкам, оставшиеся на рынке запасы устройств серии GTX 16 будут использованы в течение следующих 1-3 месяцев.

Последними на рынке оставались модели GTX 1650 и GTX 1630. Теперь эти видеокарты присоединились к другим устройствам, которые были выведены с рынка ранее, включая GTX 16 SUPER.

Теперь самый низкий уровень в предложении NVIDIA представляют устройства серии RTX 20. Технически это делает мобильную RTX 2050 и настольную RTX 3050 новыми моделями начального уровня.

Несмотря на прекращение выпуска графических процессоров, NVIDIA продолжает поддержку серии GTX 16 через новые драйверы. На самом деле компания все еще поддерживает даже серию GTX 700, поэтому владельцы видеокарт GTX 16 еще долго будут получать обновления драйверов.

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Источник: videocardz

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