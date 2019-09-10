Утечка показывает обновлённый дизайн и новые функции MIUI 11





Ранее в этом году компания Xiaomi анонсировала начало разработки новой версии прошивки MIUI 11. Предстоящая версия оболочки принесёт некоторые важные изменения, включая новый дизайн, новые иконки и функции.

Эти функции включают общесистемный тёмный режим, режим энергосбережения и многое другое. Некоторые из этих возможностей уже доступны в MIUI 10, но в новой версии пришивки они могут быть доработаны. Интересно, что Xiaomi случайно выпустила обновление MIUI 11 для некоторых устройств, таких как Redmi K20 Pro, Mi Mix 2S и Mi 6. Ссылки на скачивание закрытой бета-версии MIUI 11 9.9.9 были короткое время доступны для общественности. Благодаря этому удалось более детально узнать о грядущих нововведениях и сделать скриншоты интерфейса.

Новые иконки и значки MIUI 11 получились красочные, плоские и довольно привлекательные. В отличие от операционной системы Android 10 значки, похоже, не соответствуют какой-либо определенной форме.

Для MIUI 11 компания Xiaomi придумала лозунг «Расширение возможностей для продуктивной работы». В дизайне используется много свободного пространства и большой жирный текст. Это интересное изменение, и оно похоже на усовершенствование общего дизайна MIUI 10. Один из скриншотов показывает дизайн системных приложений.

Первой и самой заметной функцией, появившейся в MIUI 11, будет реализация общего доступа к файлам между различными устройствами. Работы над этой функцией велись в сотрудничестве с Vivo и Oppo. Кроме того, появился новый режим Always On Display, который со временем автоматически меняет цвет текста. Он также добавляет стиль калейдоскопа, включающий 5 различных шаблонов, которые вращаются при каждом включении экрана. Кроме того, прошивка включает космический стиль, который меняет свет в зависимости от графика восхода и захода солнца в текущей локации пользователя.

Кроме того, MIUI 11 получит новую функцию под названием «Динамические звуки», новое приложение Xiaomi Community и переработанный файловый менеджер. Вместе с тем, появился планировщик тёмного режима и функция быстрых ответов для некоторых мессенджеров.

Следует отметить, что эти изображения получены с предварительной версии MIUI 11. До момента официального релиза ещё много может измениться. Тем не менее, эта утечка даёт общее представление о том, чего можно ожидать от новой версии прошивки для смартфонов Xiaomi.

Источник: gizchina