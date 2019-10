Утечка раскрыла характеристики грядущего чипсета Qualcomm Snapdragon 735: 7-нм техпроцесс, GPU Adreno 620

По данным инсайдера Sudhansu Ambhoe, компания Qualcomm работает над созданием нового мобильного процессора смартфонов предтопового сегмента под названием Snapdragon 735, и этот чипсет изготавливается по нормам 7-нанометрового технологического процесса. И это существенное отличие от нынешних чипов Snapdragon 730 и 730G, для производства которые применяется 8-нм LLP технология.

Snapdragon 735 (SM7250) specs-

1x A76 @ 2.36GHz + 1x A76 @ 2.32GHz + 6x A55 @ 1.73GHz

Adreno 620 GPU

7nm

They don’t match with previously leaked specs by @SuggestPhone, cause I’ve extracted these specs from a document.🙄

— Sudhanshu Ambhore (@Sudhanshu1414) October 21, 2019