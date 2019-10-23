Утечка раскрыла характеристики грядущего чипсета Qualcomm Snapdragon 735: 7-нм техпроцесс, GPU Adreno 620





По данным инсайдера Sudhansu Ambhoe, компания Qualcomm работает над созданием нового мобильного процессора смартфонов предтопового сегмента под названием Snapdragon 735, и этот чипсет изготавливается по нормам 7-нанометрового технологического процесса. И это существенное отличие от нынешних чипов Snapdragon 730 и 730G, для производства которые применяется 8-нм LLP технология.

Snapdragon 735 (SM7250) specs-

1x A76 @ 2.36GHz + 1x A76 @ 2.32GHz + 6x A55 @ 1.73GHz

Adreno 620 GPU

7nm They don’t match with previously leaked specs by @SuggestPhone, cause I’ve extracted these specs from a document.🙄 — Sudhanshu Ambhore (@Sudhanshu1414) October 21, 2019

Инсайдер утверждает, что он получил данные из документа, и это достоверная информация. При этом новые характеристики Snapdragon 735 противоречат данным предыдущих утечек. По данным Sudhansu Ambhoe, данный чипсет (кодовое название SM7250) представляет собой 8-ядерный процессор. Он включает два производительных ядра Kryo на базе архитектуры Cortex-A76 для ресурсоёмких задач. При этом эти ядра работают на разной максимальной частоте: 2,36 ГГц для первого ядра и 2,32 ГГц для второго ядра. Остальные 6 энергоэффективных ядер для базовых задач выполнены на базе архитектуры Cortex-A55, они работают на частоте до 1,73 ГГц. Устройство также содержит GPU Adreno 620, которое должно обеспечить при рост производительность с видеоускорителем Adreno 618, используемым в чипсете Snapdragon 730.

Предполагается, что официальный анонс мобильного процессор Snapdragon 735 состоится до конца текущего года. Вероятно, Qualcomm объявит о нём во время своего мероприятия на Гавайях.

Источник: gizmochina