Утечка раскрыла внешний вид и характеристики смартфона Moto G8 Plus

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Незадолго до официального анонса в сеть утекли рендерные изображения смартфона Moto G8 Plus. Благодаря этому уже сейчас можно ознакомиться с дизайном грядущей новинки. Также опубликованы и некоторые технические характеристики устройства.

Смартфон под названием Moto G8 Plus имеет модельный номер XT2019. Устройство оснащено 6,3-дюймовым IPS дисплеем с разрешением Full HD+. В верхней части экрана имеется небольшой каплеобразный вырез, в котором разместилась 25-мегапиксельная камера для автопортретов. Над камерой имеется заметная рамка, в которой разместился достаточно большой разговорный динамик. Вероятно, новинка обеспечивает стереофоническое звучание. Под дисплеем заметен достаточно большой подбородок.

Смартфон Moto G8 Plus содержит процессор Snapdragon 665 и 4 ГБ оперативной памяти. Ёмкость встроенного хранилища может составлять 64 или 128 ГБ. Хранилище можно расширить с помощью карты памяти microSD. Аппарат комплектуется батареей ёмкостью 4000 мАч и поддерживает быструю зарядку Turbo Power Charge (собственное название для протокола USB Power Delivery). Также сообщается о наличии 3,5-миллиметрового звукового разъёма. Новинка поддерживает связь LTE Cat.13, Bluetooth 5.0, содержит двухдиапазонный модуль беспроводной связи Wi-Fi. Устройство имеет толщину 9,1 мм и массу 188 г.

На задней панели смартфона Moto G8 Plus расположена камера на базе нескольких модулей. Она заметно выступает над поверхностью задней панели. Главный модуль содержит 48-мегапиксельный сенсор и лазерный автофокус. Пользователям также доступны 16-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль с углом обзора 117 градусов (который позиционируется в качестве «экшен-камеры») и 5-мегапиксельный сенсор для определения глубины снимаемой сцены. На задней панели также расположен сканер отпечатков пальцев с логотипом Moto. Судя по рендерам задней части смартфона, производитель использует на задней панели стекло с закруглёнными боковинами, чтобы обеспечить более эргономичное удерживание.

Как ожидается, официальная презентация смартфона Moto G8 Plus состоится 24 октября. Она будет проходить в Бразилии. Уже известно, что на выбор пользователей будут предлагаться синий и красный варианты цветового исполнения корпуса. Однако сроки начала продаж и рекомендованная розничная цена данной модели пока не разглашаются.

Источник: gsmarena