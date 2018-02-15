Утечка: Смартфон Xiaomi Mi Mix 2S получит свежий дизайн с фронтальной камерой в “уголке”, процессор Snapdragon 845, 256 ГБ памяти и фотомодуль Sony IMX363

Информация о безрамочном смартфоне Xiaomi Mi Mix 2S продолжает появляться в сети, причем в этот раз мы можем рассмотреть рекламный тизер с дизайном и основными параметрами, а также данные из прошивки, свидетельствующие о применении фотомодуля Sony IMX363.

Баннер, который выглядит весьма похожим на официальный материал от Xiaomi, подтверждает характерный дизайн смартфона с “уголком” вместо “челки”, а также двойной основной камерой. Там же перечислены параметры, о которых мы уже знаем – 5,99-дюймовый экран с соотношением сторон 18:9, процессор Qualcomm Snapdragon 845, 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ хранилища данных.

Так как сканер отпечатков не обозначен явно, логично предположить, что его или не будет совсем (смартфон будет распознавать лицо владельца) или его спрячут под экран. А вот с камерами все проще – утечка данных прошивки указывает, что основная камера Xiaomi Mi Mix 2S будет построена на двух 12 Мп модулях Sony IMX363.

Более того, упоминается, что эта камера получит функции на основе искусственного интеллекта, такие, как автоматическое определение сцены и др. Также после анализа ПО стало известно, что смартфон будет работать под управлением Android 8.0 “Oreo”, емкость его батареи составит 3400 мАч, а кроме типичных беспроводных интерфейсов будет поддерживаться инфракрасный модуль.

Напомним, что официальный анонс безрамочного смартфона Xiaomi Mi Mix 2S ожидается в конце текущего месяца в рамках выставки MWC 2018.

Источник: GSMarena