Утечка: ИИ Microsoft Copilot может самостоятельно создавать презентации в PowerPoint

Сегодня вечером Microsoft намерена провести мероприятие, посвящённое возможностям искусственного интеллекта в рабочей среде. Можно ожидать появления Copilot (Второй пилот) для приложений Office. Незадолго до презентации в сеть просочилась подробная информация о новой функции PowerPoint Copilot. Судя по всему, она сможет задействовать ИИ, подобный ChatGPT, чтобы создавать презентации для пользователя.

Copilot отображается на боковой панели в онлайн-версии PowerPoint. Пользователь может попросить помощника создать презентацию на основе документа Word. Затем PowerPoint немедленно создает презентацию с полным набором слайдов на основе содержимого прилагаемого документа Word.

Также доступны опции попросить помощника Copilot «добавить анимацию на этот слайд» или «применить современный стиль к презентации». Так что пользователь сможет управлять функциями PowerPoint с помощью этого чат-бота. Таким образом, даже неопытные пользователи смогут настраивать слайды, не зная точно, как использовать некоторые из более сложных функций PowerPoint.

Источник: The Verge