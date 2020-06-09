Утилита HWInfo поможет выявить системные платы, которые самовольно разгоняют CPU AMD Ryzen в ущерб долговечности





В последней версии диагностической утилиты HWInfo появился новый инструмент для оценки потребления энергии процессорами AMD Ryzen третьего поколения. Фактически, утилита показывает, «обманывает» ли материнская плата процессор, передавая ему заниженные данные об энергопотреблении, заставляя тем самым чип работать в запредельных режимах. Как выяснилось, производители материнских плат могут злоупотреблять передачей процессору недостоверных данных для его излишнего автоматического разгона, что может повредить процессу.

Дело в том, что процессоры AMD Ryzen полагаются на данные контроллера питания материнской платы для получения сведений об уровне своего потребления энергии. И уже на основании этих данных сопроцессор управления питанием может отдавать команды на изменение рабочей частоты, оставаясь при этом в пределах установленных AMD ограничений энергопотребления. Однако некоторые производители материнских плат нашли лазейку в работе этой системы и воспользовались ею для того, чтобы сделать свои продукты более привлекательными в глазах потребителей. Они обеспечивают дополнительный разгон процессора, передавая ему ложные данные, и тем самым показывают более высокую производительность чипов Ryzen на своих материнских платах по сравнению с конкурирующими решениями. Фактически, когда процессор уже работает на высоких частотах и потребляет больше энергии, чем при типичном режиме, контроллер материнской платы передаёт чипу сведения о том, что энергопотребление находится в рамках нормальных значений. На основании этих данных процессор может пытаться ещё больше повысить свою производительность или же не сбрасывать производительность при достижении критических параметров работы. При длительной работе за пределами номинальных режимов процессору может быть нанесён вред, и повреждение чипа из-за таких чрезмерных нагрузок вряд ли будет признано гарантийным случаем.

Теперь же разработчики утилиты HWInfo нашли возможность выявлять случаи такого мошенничества с данными об энергопотреблении на уровне материнской платы. Новая версия программы может выявлять отклонения между значениями энергопотребления, которые измеряются контроллером VRM и передаются процессору. Параметр Power Reporting Deviation представляет собой целочисленное процентное значение, демонстрирующий такое отклонение. Значение показателя в пределах 95-105% считается нормальным поведением, когда материнская плата передаёт сведения чипу в соответствии с рекомендациями AMD. Однако показания за пределами этого диапазона свидетельствуют о больших различиях между реально направляемой на процессор энергией и передаваемой информацией об уровне энергопотребления. Это как раз и свидетельствует о попытках манипуляции параметрами работы процессора на уровне материнской платы для достижения более высокой производительности чипом.

Источник: techpowerup