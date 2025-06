Для 007 First Light о молодом Бонде планируют динамические миссии — вроде «неуловимых целей» Hitman

IO Interactive подтверждает, что вполне вероятно в 007 First Light стоит ожидать миссии, похожие на Hitman: World of Assassination.

Если говорить точнее, то речь идет о временных миссиях вроде «неуловимых целей» — одноразовых заданий, которые исчезают навсегда в случае провала. Например, в трейлере Hitman увидела Мадса Миккельсена из «Казино Рояль» — — за его ликвидацию дадут награду в 007: First Light. По крайней мере такой был замысел, говорит CEO IO Interactive Хакан Абрак.

«Мы, безусловно, уже имеем огромный опыт благодаря World of Assassination — и также хорошо знаем, как расширить однопользовательский игровой опыт, предоставляя игрокам желаемый бесплатный контент», — сказал Хакан Абрак.

По его словам, разработчики поставили цель сделать «лучшее возможное и самое влиятельное приключение для игроков» из 007 First Light про молодого Бонда. Однако сразу после релиза IO не исключает, что сможет «применить некоторые из знаний, полученных из World of Assassination, к Бонду». Также они думают, что смогут сделать больше боевых моментов, больше динамики — и меньше ограничений, чем в строго классическом Hitman. Абрак также уточнил, что в First Light будет больше фокусировки на таинственности, экшн-сценах, а также плавном переключении между дальними атаками и ближним боем. Кроме того, игроков ждет вождение «экзотических автомобилей».

Пока IO не показала ни одного фрагмента геймплея, но из трейлера видно: игра будет заметно более динамичной, чем Hitman. И хотя она не связана ни с одним предыдущим Бондом, студия не исключает камео знакомых злодеев. Напомним, 007 First Light выйдет в 2026 году на PS5, Xbox Series X|S, Switch 2 и ПК. Это будет отдельная история, которая покажет Бонда в начале его карьеры, до событий знакомых фильмов.

Источник: Games Radar