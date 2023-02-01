Игровая франшиза Halo продолжится, несмотря на увольнения в студии 343 Industries – новые игры серии будут уже на Unreal Engine, а не Slipspace

Разработчик Halo, студия 343 Industries, потеряла по меньшей мере 95 человек из-за недавних увольнений в Microsoft. Также Bloomberg стало известно, что разработчик откажется от собственного проприетарного игрового движка Slipspace в пользу Unreal Engine.

Будущее Halo повисло в воздухе после объявления об увольнениях 18 января. У Halo Infinite был сильный запуск в конце 2021 года, но со временем игроков разочаровали постоянные задержки внедрения обещанных с первого дня функций, таких как совместная сетевая кампания и Forge (которая, наконец, была запущена в ноябре), а также отсутствие четких планов по внедрению нового контента.

343 Industries подтвердили продолжение разработки франшизы после волны увольнений: «343 Industries продолжит разработку Halo сейчас и в будущем, включая эпические истории, многопользовательский режим и многое другое, что делает Halo замечательным».

Мэтт Бути, возглавляющий Xbox Game Studios, сказал, что «343 останется внутренним разработчиком Halo и домом для Halo».

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Однако никуда не делся тот факт, что студия, по-видимому, не занимается созданием нового сюжетного контента для Halo Infinite. Это выглядит странно: в свое время игру объявляли «началом следующих десяти лет для Halo» – о чем, собственно, и должно говорить название Infinite. Вместо ее развития разработчики создавали прототипы на Unreal Engine и предлагали идеи для новых игр Halo. Хотя франшизе, похоже, закрытие не грозит, Halo Infinite по-прежнему выглядит брошенной.