Уязвимость GPU может раскрыть данные, которые использует искусственный интеллект миллионов iPhone, MacBook и устройств с чипами AMD или Qualcomm

Компания Trail of Bits обнаружила уязвимость графического процессора в некоторых моделях iPhone и Macbook. По словам исследователей, это касается миллионов iPhone и MacBook от Apple, а также устройств с чипами AMD или Qualcomm.
Проблема, получившая название LeftoverLocals, связана с памятью GPU, хранящей данные искусственного интеллекта, которые используют графический блок, а не центральный процессор. Уязвимость позволяет хакерам извлекать личную информацию, доступную в локальной памяти графического процессора, передает GSMArena.
Эксплойт можно найти на устройствах с графическими процессорами Apple, AMD, Qualcomm и Imagination. Nvidia, Arm и Intel не указываются.
Поскольку графические процессоры становятся все более сложными и со временем им приходится выполнять все больше задач, они неизбежно получают доступ к большему объему данных. В этом случае хакеры могут использовать менее 10 строк кода для доступа к неинициализированной локальной памяти от 5 МБ до 180 МБ.
Таким образом, злоумышленники могут считывать данные жертвы, оставшиеся на пользовательском устройстве, включая LLM (большие языковые модели), используемые преимущественно сервисами генеративного искусственного интеллекта, как ChatGPT.
Вакансии
Журналіст, автор історій про IT, бізнес та людей в MC.today MC.today
Middle Angular developer SendPulse, Віддалено
Manual QA engineer (CRM&EDU) SendPulse
Apple подтвердила, что знает о проблеме и уже выпустила заплатку для устройств с чипами M3 и A17 Bionic, но более старые iPhone 12 Pro, iPad и M2 MacBook Air все еще могут оставаться уязвимыми. Другие упомянутые компании также должны выпустить обновление ПО в ближайшее время.