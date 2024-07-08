«Ужасный персонаж»: создатель серии God of War критикует образ Атрея

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Создатель God of War Дэвид Джаффе сказал, что считает Атрея «ужасным персонажем на визуальном и игровом уровнях». Он считает, что после God of War Ragnarok он больше не интересен.

Две последние игры серии, God of War и God of War Ragnarokсчитаются наиболее популярными из-за того, что они больше сосредоточены на повествовании. Однако у так называемой «Скандинавской саги» есть свои критики, в частности, создатель всей серии Дэвид Джаффе.

Джаффе уже несколько раз отмечал, что он не одобряет то, как God of War и Ragnarok изменили насыщенную боями серию в другом направлении, причем некоторые из его самых больших претензий были направлены на арку Кратоса. Похоже, Джаффе не нравится не только история Кратоса в «скандинавских» играх, поскольку недавно он назвал Атрея «ужасным персонажем».

Недавно Дэвид Джаффе поделился видео, где он разговаривал с режиссером Days Gone Джоном Гарвином о направлении последних игр God of War и о том, как они повели себя с Кратосом. Джаффе уже давал понять в прошлом, что ему не нравится, как его творение растет и меняется, но видео также показывает, что ему действительно не нравится Атрей.

Он говорит, что, хотя ему нравится, что Атрей является сыном Кратоса, он считает его «ужасным» персонажем с точки зрения визуальных эффектов и стиля игры, и он не тот, вокруг которого можно строить франшизу. Джаффе считает, что Атрей должен был быть настроен как человек, которого игрок хочет контролировать до конца Ragnarok, что, по его мнению, было сделано не очень убедительно.

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«То, что у вас осталось, — это не персонаж, вокруг которого можно строить франшизу. И я также считаю, что Атрей — ужасный персонаж на визуальном и игровом уровне. Мне нравится его роль сына Кратоса, но этот парень должен был быть настроен до конца Рагнарока или середины Рагнарока, чтобы хотелось сказать «этот парень крут, я хочу быть этим парнем» — Рагнарок не дал нам этого».

Как всегда, комментарии Дэвида Джаффе вызвали споры у фанатов. Далеко не все считают так же и, как упоминалось ранее, многим нравятся две «скандинавских» God of War.

Источник: Thegamer

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