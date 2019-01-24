В 2018 году Nissan Leaf стал самым продаваемым электромобилем в Европе с результатом 40 тыс. штук, из которых 12 тыс. продали в Норвегии

Компания Nissan поделилась успехами обновленного Nissan Leaf, который в 2018 году стал самым популярным электромобилем в Европе с суммарным результатом более 40 тысяч проданных экземпляров.

Если быть абсолютно точным, то по данным на конец декабря 2018 года европейцы приобрели 40699 экземпляров Nissan Leaf. Наибольшим успехом этот электромобиль пользуется в Норвегии, где за предыдущий календарный год приобрели более 12 тысяч таких моделей (12303 штук). Всего же на дорогах этой северной страны передвигается уже 50 тысяч Nissan Leaf, что делает их самыми распространенными в Норвегии электромобилями, обгоняя по количеству Tesla Model S в 2,5 раза.

После начала продаж обновленной модели Nissan Leaf e+ (Leaf Plus) с двигателем мощностью 160 кВт, батареей емкостью 62 кВтч и запасом хода 385 км (WLTP) текущий год этот электромобиль наверняка закончит с еще более высокими показателями.

Отметим, что в Европе производитель начал предлагать покупателям две новые комплектации модели. В частности, Nissan LEAF e+ 3.ZERO Limited Edition получил аккумулятор увеличенной емкости 62 кВтч, а Nissan LEAF 3.ZERO со стандартной батареей на 40 кВтч — информационно-развлекательную систему с 8-дюймовым дисплеем и обновленный набор фирменных подключаемых сервисов NissanConnect EV. Обе комплектации уже доступны к заказу, однако поставки покупателям начнутся только летом текущего года.

Всего же с момента выхода на рынок в 2010 году электромобиль Nissan Leaf разошелся по всему миру тиражом более 380 тысяч экземпляров, хотя еще год назад этот показатель составлял 300 тысяч штук.

Источник: Nissan