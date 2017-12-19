В 2020 году в Нидерландах оператор Vodafone полностью отключит свою 3G-сеть, чтобы освободить диапазон для 4G (но оставит 2G в качестве резерва)

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Отказ от устаревших технологий – явление абсолютно нормальное. К примеру, Норвегия прекратила аналоговое радиовещание в FM-диапазоне, отдав предпочтение цифровой технологии DAB+, а американский оператор AT&T полностью отключил собственную 2G-сеть. Однако в Нидерландах пошли еще дальше и заявили об отказе от 3G-сетей в угоду развития 4G-связи.

В частности, об этом объявил оператор Vodafone Netherlands, который собирается полностью отключить собственные 3G-сети в январе 2020 года. Освободившиеся в результате этого решения частоты будут использованы для увеличения емкости сетей 4G/LTE, которые предлагают пользователям заметно более высокую скорость передачи данных и более продвинутые функции.

Самое интересное заключается в том, что оператор планирует оставить в качестве резервной технологии… устаревшие 2G-сети, которые будут использоваться исключительно для голосовых звонков и передачи SMS.

Таким образом, уже через два года в Нидерландах сложится весьма интересная ситуация, при которой “3G-only” модели вообще не будут работать в сети оператора Vodafone, тогда как более старые 2G-аппараты смогут звонить, а 4G-смартфоны – получать полный спектр услуг.

Источник: GSMarena