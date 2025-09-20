Casio сделала "эмоционального" ИИ-пушистика: робот Moflin за $429 реагирует на прикосновения и создает ощущение присутствия

Новости Устройства 20.09.2025 comment views icon

Casio выпустила в США и Великобритании своего ИИ-«пушистика» Moflin. Это «умный компаньон», который «имеет эмоции, как живое существо». Этакая современная механическая версия Тамагочи (или триббла из «Звездного пути«) с прицелом на ИИ и персонализированное взаимодействие.

Moflin представляет собой компактный робот в мягкой «шкуре», управляемый искусственным интеллектом. Устройство позиционируют как средство, предлагающее «успокаивающее присутствие» и «тихую поддержку». Такой механический «пушистик» умеет двигаться и наклонять голову, реагировать на свет и прикосновение, а также «слушать» голоса через встроенный микрофон. Алгоритмы эмоциональной модели управляют его поведением — он может демонстрировать диапазон состояний: расстроенный, возбужденный, радостный, тревожный, одинокий, спокойный и т.д. Поглаживания, объятия или разговоры вызывают «положительные» реакции; игнорирование или внезапные движения — «отрицательные». По словам Casio, устройство может «привязываться» к владельцу со временем — его реакции адаптируются в зависимости от взаимодействия, как будто формируется эмоциональная связь.

Moflin / Casio

Moflin работает от встроенного аккумулятора около 5 часов. В комплекте есть «кровать-зарядка» для подзарядки. Устройство не любит экстремальных условий — рабочий температурный диапазон составляет от 5 °C до 35 °C, а влажность воздуха должна быть не более 80%. Casio также просит не мочить устройство и не подвергать его сильным температурным стрессам. Это как Mogwai из «Гремлинов» — его нельзя перегревать, переохлаждать или мочить.

Moflin / Casio

Moflin может принести эмоциональный комфорт тем, кто испытывает одиночество или нуждается в простом способе снизить стресс. Интерактивность (движения, звуковые и тактильные реакции) создает ощущение присутствия «животного», не требуя живого ухода. Адаптивное поведение обещает, что взаимодействие со временем становится более персонализированным.

В то же время стоит упомянуть о потенциальных эмоциональных ловушках такой терапевтической ИИ-реализации и возможных вопросах приватности. Например, к чему приведет сбор голосовых данных или их обработка. Ответы на такие вопросы должны дать эксперты.

ИИ-компаньон Moflin ранее был доступен только в Японии, а теперь Casio официально предлагает его за $429 в США и £369 в Великобритании.

Источник: pcgamer

