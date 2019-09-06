В Android 10 появились функции обнаружения загрязнения и перегрева порта USB





Как известно, на этой неделе вышла финальная версия ОС Android 10, которая пока доступна лишь владельцам смартфонов Pixel всех поколений и Essential Phone. Обновление принесло множество новшеств, таких как общесистемный темный режим, встроенная поддержка складных устройств и улучшенная навигация на базе системы жестов. Все эти функции широко обсуждались еще до финального выпуска. Но вот сейчас обнаружились еще несколько полезных функций, о которых ранее не сообщалось.

Первая — функция определения загрязнения порта USB. Обнаружив жидкость или загрязнения, система автоматически отключит порт и выведет на экран соответствующее уведомление. Предусмотрена возможность вручную включить порт в случае ложного срабатывания или после очистки разъема. Эта возможность является частью новой функции Usability Enhancement ОС Android 10, но технических подробностей в ее описании, увы, нет. Некоторые производители, включая Samsung и Apple, уже несколько лет предлагают аналогичную функциональность на своих устройства, но все же приятно видеть, что Google наконец «догнала» остальных.

Увы, пока нет полного списка поддерживаемых смартфонов, учитывая, что потребуются специализированные датчики влажности. Но поскольку теперь это стандартная функция Android, все смартфоны, подлежащие обновлению до Android 10, смогут ею воспользоваться.

Вторая функция тоже касается работы порта USB и она способна определять, когда температура достигает критического значения. То есть, это функция защиты от перегрева. При достижении предельно допустимой температуры система немедленно оповестит об этом пользователя, посоветовав отключить зарядные кабель и аксессуары. Энтузиасты форума XDA, что система считает, что устройство находится в «критическом состоянии» если температура составляет 60° C, а 65° C классифицируется как «аварийный» сценарий. Неясно, будет ли этот предохранитель активен по умолчанию, либо же это опциональная возможность и решение будет принимать производитель.

Источник: PhoneArena