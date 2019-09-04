Google выпустила финальную версию Android 10. Кроме Pixel она доступна для Essential Phone





Как и ожидалось, вечером 3 сентября Google начала распространение финальной версии Android 10 для смартфонов Pixel. Поисковый гигант обещает, что будет сотрудничать с рядом производителей над обновлением их устройств до Android 10 уже в этом году.

Обновлено: В изначальной версии было сказано, что помимо смартфонов Pixel апдейт получили также Essential Phone, OnePlus 7 и 7 Pro. На самом деле для OnePlus 7 и 7 Pro вышла не финальная, а бета-версия прошивки Oxygen OS на базе Android 10. Мы приносим извинение читателям за эту неточность.

Android 10 is now available on Essential Phone for select Open Market customers. Check your device for the update! https://t.co/CZ4q45xiyk pic.twitter.com/JYvRLqn80L — Essential (@essential) September 3, 2019

Как и в прошлом году, в этом году апдейт вышел сразу не только для смартфонов семейства Pixel, но и для Essential Phone. Кроме того, смартфоны OnePlus 7 и 7 Pro получили бета-версию прошивки Oxygen OS на базе Android 10.

В Android 10 есть много ключевых изменений. Среди них – улучшение безопасности и больше возможностей для настройки конфиденциальности, новый режим Focus Mode для отслеживания и блокировки приложений, которые отвлекают от основной работы (соцсети и мессенджеры), умные ответы в панели уведомлений, интегрированные элементы управления доступа к смартфону для членов семьи (что-то вроде родительского контроля) и тёмная тема оформления.

Одно из самых важных обновлений Android является незаметным для большинства пользователей. Это Project Mainline, который позволит Google выпускать некоторые критические обновления безопасности непосредственно через Google Play, вместо того, чтобы ждать, пока это сделают производители. Тем не менее не все нововведения Android 10 на текущий момент доступны пользователям. Например, функция Live Caption, позволяющая переводить звук в текст в любом приложении в реальном времени, появится позднее этой осенью и первое время будет доступна только на смартфонах Pixel.

Стоит также отметить несколько других функций Android 10, которые не получили должного внимания во время анонса на Google I/O в мае этого года. Google добавила в систему больше смайликов, которые учитывают гендерные аспекты, таймеры для определённых веб-сайтов и поддержку потоковой передачи звука на слуховые аппараты.

И всё же самая обсуждаемая функция нового Android – это система навигации с помощью жестов. Она работает во многом так же, как и на iPhone. Ещё на этапе тестирования разработчики постоянно вносили какие-то изменения, но теперь, похоже, окончательно определились с тем, каким будет управление в Android. Классическая трёхкнопочная система тоже осталась, что не может не радовать.

Android 10 является первой версией мобильной системы Google, которая лишилась «сладкого» названия. Это было сделано в угоду упрощения схемы наименования. Зачастую Google начинает развёртывание новой версии Android в течение нескольких дней после релиза, поэтому владельцы «пикселей» могут не сразу получить уведомление об обновлении. Остальные производители, как обычно, выпускают обновления позже, и, скорее всего, это займёт от нескольких недель до нескольких месяцев.

Источник: The Verge и