Google выпустила финальную версию Android 10. Кроме Pixel она доступна для Essential Phone

Как и ожидалось, вечером 3 сентября Google начала распространение финальной версии Android 10 для смартфонов Pixel. Поисковый гигант обещает, что будет сотрудничать с рядом производителей над обновлением их устройств до Android 10 уже в этом году.

Обновлено: В изначальной версии было сказано, что помимо смартфонов Pixel апдейт получили также Essential Phone, OnePlus 7 и 7 Pro. На самом деле для OnePlus 7 и 7 Pro вышла не финальная, а бета-версия прошивки Oxygen OS на базе Android 10. Мы приносим извинение читателям за эту неточность.

Android 10 is now available on Essential Phone for select Open Market customers. Check your device for the update! https://t.co/CZ4q45xiyk pic.twitter.com/JYvRLqn80L

— Essential (@essential) September 3, 2019