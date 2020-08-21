В Android 11 будет ограничена возможность использования сторонних приложений камеры





Компания Google вносит некоторые изменения в работу камеры в грядущей версии мобильной операционной системы Android 11. Теперь приложения, пытающиеся делать съёмку фотографий или видео, должны будут использовать предустановленное производителем на смартфон приложение камеры, а не сторонние приложения. Таким образом Google намерена бороться с недобросовестными разработчиками, которые под видом доступа к камерам пытаются получить информацию о месторасположении пользователя.

Для многих пользователей эти изменения останутся незамеченными. Как и ранее они смогут загружать сторонние приложения камеры, например, OpenCamera. Также они смогут вызывать эти приложения, нажав по значку на экране. И эти приложения продолжат снимать фотографии и видео, использовать фильтры и другие встроенные в них функции. Но если какое-либо приложение в процессе своей работы потребует доступ к камере, то у пользователя не будет выбора – использовать предустановленное производителем приложение камеры или любое другое загруженное самостоятельно приложение. В любом случае для съёмки будет загружаться предустановленное приложение камеры. Те приложения, которые имеют встроенные функции съёмки, например, Snapchat, TikTok, Instagram, и далее смогут делать фотографии.

«[Мы] считаем, что это правильный компромисс для защиты конфиденциальности и безопасности наших пользователей», — написала команда разработчиков Android.

Google обновил руководство для разработчиков, чтобы объяснить эти изменения. Компания обеспокоена приложениями, которые могут запрашивать фотографии, чтобы незаметно отслеживать местоположение пользователя. Когда пользователь делает снимок, к нему в некоторых случаях добавляется геотег с GPS-координатами, где был сделан снимок. Таким образом, приложение, не относящееся к работе камеры, может получить доступ к этим сведениям, вызвав приложение камеры, даже если пользователь не предоставлял исходному приложению разрешение на определение местоположения.

Хотя эти новшества могут быть незаметны или некритичны для пользователей, разработчиков приложений такая ситуация не очень обрадовала. Двое из наиболее популярных разработчиков сторонних приложений камеры прокомментировали эти новшества ресурсу The Verge и заявили, что такой шаг Google выглядит позорным, так как лишает пользователей выбора. Есть опасения, что это может повлиять на их бизнес, превратив сторонние приложения для камер в решения второго сорта.

Разработчики сторонних приложений отмечают, что они и так сталкиваются с различными ограничениями, и это лишь очередное из большого перечня. Например, многие производители смартфонов, такие как Samsung, редко позволяют сторонним приложениям получать полный доступ ко всем аппаратным ресурсам камеры в новых устройствах или встроенным функциям. Разработчики сторонних приложений камер также высказывают мнение, что данное новшество Google «не имеет смысла».

Источник: The Verge