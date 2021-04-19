В Android 12 обнаружили упоминание корзины для удалённых файлов





Судя по всему, компания Google намерена добавить в свою мобильную ОС Android функцию, которая долгое время была частью более традиционных настольных операционных систем – корзину для мусора («Корзина» в Windows). XDA-Developers анализировали код Android 12 в поисках ещё неанонсированных функций и нашли упоминание одной из них – строка Trash в главном приложении настроек.

При выборе пункта Trash, в ОС Android 12 должно появиться диалоговое окно, в котором сообщается, какой объём хранилища занимают удалённые файлы, а также предлагается возможность очистить корзину. Похоже, эта функция должна работать так же, как и в настольных версиях Windows или Mac, но на практике это может быть намного сложнее по ряду причин.

В Android 11 уже есть Trash API, который приложения могут использовать для сокрытия файлов вместо их мгновенного и полного удаления, но, похоже, он мало используется. Сама Google намерена поддержать его в собственном приложении Files, но пока что в действующей версии приложения такой поддержки всё ещё нет. Таким образом, функция корзины уже существует в Android 11, но практически не используется. А даже если бы она и использовалась, то она не позволяет восстанавливать удалённые файлы. В Android 12 обнаруженные настройки также не предлагают возможности восстановления, хотя отдельные приложения для управления файлами, такие как Google Files, смогут это делать.

Управление файлами в Android осуществляется не так, как в настольной ОС. Например, новые параметры хранилища означают, что файлы, которые «удаляются», технически просто скрываются путём помещения точки перед именем файла. Кроме того, каждый производитель Android-устройств может использовать свое собственное приложение для управления файлами вместо приложения, предлагаемого Google, и эти приложения могут поддерживать или не поддерживать новый Trash API.

Однако для полноценной и массовой реализации такой функции, как корзина, требуется привлечь всех участников экосистемы, а Android – это огромная экосистема. Из-за того, как структурированы обновления Android, для внедрения глубоких системных обновлений, затрагивающих сотни производителей и тысячи разработчиков, требуются буквально годы. Кроме того, большинству Android-смартфонов требуется слишком много времени, чтобы получить последнюю версию операционной системы. Таким образом, даже если соответствующее нововведение появится в новой версии Android 12, далеко не все пользователи смогут воспользоваться новой функцией в скором времени после выхода ОС.

Источник: The Verge