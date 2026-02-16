Google выпустила первую бету Android 17: что нового?

Google представила первую бета-версию ОС Android 17, пока для всех моделей смартфонов Pixel, от 6 до 10 поколения.





Владельцы этих устройств уже могут зарегистрироваться и получить обновление до бета-версии через приложение Android. Однако поскольку это пока бета-версия, вполне возможны ошибки. Однако она должна быть стабильнее предыдущей версии для разработчиков. Официально Android 17 получила кодовое название «CinnamonBun».

В новой версии появилась возможность удерживать нажатой строку поиска Google в Pixel Launcher и настраивать ее. До этого параметры настройки меняли только сам виджет, добавленный на главный экран. Теперь они фактически изменяют закрепленную строку поиска в Pixel Launcher. При этом появляется дополнительный виджет поиска вместо обновления закрепленной строки.

Приложения для Android 17 уровня API 37, работающие на больших экранах, (sw» 600dp) будут менять размер и ориентацию экрана. При этом игнорируются атрибуты screenOrientation, resizeableActivity, minAspectRatio и maxAspectRatio. Исключение составляют устройства с разрешением менее 600dp и игры.

Система больше не проводит перезапусков действий по умолчанию при определенных изменениях конфигурации. Среди прочего:





CONFIG_KEYBOARD / CONFIG_KEYBOARD_HIDDEN

CONFIG_NAVIGATION

CONFIG_TOUCHSCREEN

Если устройство использует перезапуск для перезагрузки ресурсов при возникновении этих действий, необходимо включить эту функцию, используя новый атрибут манифеста android:recreateOnConfigChanges. Обновление android.os.MessageQueue без блокировок уменьшает количество пропущенных кадров. Сборщик Concurrent Mark-Compact от ART поддерживает чистку от мусора с учетом модели смартфона, отдавая предпочтение более частой очистке для более новых моделей. Добавлены новые триггеры профилей. ProfilingManager добавляет триггеры для COLD_START, OOM и KILL_EXCESSIVE_CPU_USAGE. Для уменьшения использования памяти в пользовательском интерфейсе сообщений действуют строгие ограничения.

CameraCaptureSession.updateOutputConfigurations позволит переключаться между режимами фото и видео без закрытия сессии и возникновения сбоев. Функция setVideoEncodingQuality в медиарекордере позволяет настроить постоянное качество (CQ) для видеокодеров. Воспроизведение звука, запросы на изменение громкости запускаются в фоновом режиме. Добавлена поддержка платформы для универсального кодирования видео (H.266).

Функция Cleartext (android:usesCleartextTraffic) признана устаревшей. Приложения, использующие SDK 37 и выше и полагающиеся на этот атрибут, по умолчанию будут блокировать передачу данных в открытом виде. Пользователям необходимо переходить на Network Security Configuration. Представлен общедоступный интерфейс для поставщика услуг дляреализации гибридной криптографии HPKE

Среди новых профилей — медицинские приборы и фитнес-трекеры. Диалоговое окно унифицированных разрешений setExtraPermissions объединяет разрешения для соседних устройств в диалоговое окно

Мы писали, что в ближайшие месяцы Google готовится выпустить в ближайшие месяцы следующее крупное обновление Android. Компания планирует добавить в дизайн больше эффекта «жидкого стекла». Одной из ключевых изменений интерфейса ОС Android 17, которая придет на смену Android 16, будет разделение панелей уведомлений и быстрых настроек.

Источник: Droid-Life